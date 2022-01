Cultura



Laura Guglielmi e la storia di Constance Lloyd sulla Poltrona di Sophia

mercoledì, 26 gennaio 2022, 20:29

Venerdì 28 gennaio alle ore 17.30 sulla pagina facebook La poltrona di Sophia 4.0, in diretta online, Laura Guglielmi presenterà il suo libro " Lady Constance Lloyd- L'importanza di chiamarsi Wilde", edito da Morellini, best seller in tutte le classifiche di vendita: la storia di Constance, donna indipendente e di grande cultura , che vive una vita complessa ed avventurosa, a fianco ad un uomo famosissimo e che è stato, nonostante tutto, il suo grande amore: Oscar Wilde, uno degli scrittori più geniali di tutti i tempi, al centro di un grande scandalo, che lo trascinerà nell'oblio. Intorno alle loro vite, uno spaccato dell'epoca vittoriana, dei cambiamenti sociali, che riguardano, per esempio, la lunga strada per i diritti delle donne, l'ipocrisia della società del tempo.Laura Guglielmi, giornalista e scrittrice, ha alle spalle una lunga esperienza nel campo del giornalismo culturale, per il " Secolo XIX", " Mentelocale" , " La Repubblica delle donne" e " Tuttolibri- La Stampa"; fra le sue opere, per Newton&Compton, ha pubblicato " Le incredibili curiosità di Genova" e oggi insegna giornalismo web all'Università di Genova.La presentazione sarà curata da Donatella Beneventi, giornalista e guida turistica di Genova: per accedere all'evento online, si deve accedere al seguente link https://www.facebook.com/events/3093507730887789?ref=newsfeed