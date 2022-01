Cultura



Matteo Nocchi presenta il suo percorso artistico dal titolo “Eudaimonia”

lunedì, 3 gennaio 2022, 16:20

di roberta ciriolo

Si tratta di un viaggio che parte dalle origini del bello estetico, per abbattere la visione concepita dall’età contemporanea, avanzando in uno scenario introspettivo alla ricerca del proprio Daemon (demone/Dio/spirito), per raggiungere il fine ultimo: la felicità come stato di benessere.

Dopo aver viaggiato e esposto a Madrid, Barcellona e Istanbul, Matteo Nocchi torna per raccontarci e accompagnarci nel suo mondo multisensoriale.

Matteo Nocchi illustra la sua mostra, attraverso un percorso sensoriale che parte con il bello estetico, per arrivare al viaggio personale.

L’artista Matteo Nocchi descrive: “Partendo da Socrate, il Daimon, è trovare il lato positivo o negativo, il maschile o il femminile, trovare lo scopo della vita, si parte con il bello estetico e piano piano troviamo opere ispirate allo stile classico dove ci sono frasi che aiutano a riflettere, volutamente non viene messa la tecnica, perché non è questo che deve interessare.”

Continua l’artista Nocchi: “La ricerca del bello, partendo dalla forma perfetta quindi dall’arte classica, parte dall’idea del maschile, dal classico si fa una ricerca interiore, immergendosi in se stessi per iniziare il viaggio. Si finisce con il lato femminile quindi un ringraziamento anche alla madre, c’è una ricerca del lato poetico e sentimentale che l’uomo perde di più in confronto alla donna.”

La curatrice della mostra è Elisa Rielli.

In mostra presso Villa Cuturi a Marina di Massa fino al 10 gennaio 2022.

Orari 10.30/12.30 15.00/18.00