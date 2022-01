Open day al liceo artistico musicale ‘Palma’

Altri articoli in Cultura

giovedì, 13 gennaio 2022, 10:11

“Il marito invisibile” per la regia di Edoardo Erba e con protagoniste Maria Amelia Monti e Marina Massironi, in scena ieri sera al Teatro cinema Garibaldi di Carrara, è una commedia meravigliosamente leggera in cui imbarcarsi per un viaggio surreale ed attuale

giovedì, 13 gennaio 2022, 09:30

Venerdi 13 gennaio, ore 18, primo appuntamento letterario online del gruppo La Poltrona di Sophia 4.0, nato dall'esperienza dell'omonima associazione culturale, per molto tempo organizzatrice prevalentemente di incontri d'autore

martedì, 11 gennaio 2022, 14:09

La canzone, scritta dal massese Guido De Ambrosis, nasce dall'idea che tutto ormai scorra nella rete, che non ci sia più spazio per le interazioni vere e proprie con le persone, ma che ci si limiti a pubblicare e a rapportarsi con gli altri tramite post e clic

venerdì, 7 gennaio 2022, 11:15

Sono Guglielmo Bertilorenzi e Oriana Del Sarto, di Massa, i protagonisti del nuovo progetto di Igor Nogarotto, “Una cosa sola”, brano tratto dal romanzo "Rosa stacca la spina". La coppia si bacia senza sosta per quattro minuti in nome del loro amore secolare

giovedì, 6 gennaio 2022, 19:25

Il successo della mostra è stato tale che Guiso ha anche predisposto il libro delle firme, praticamente completo, alla fine del percorso e le parole usate dai tanti visitatori, sono cariche di gratitudine per aver dato loro modo di ritornare indietro nel tempo, di vivere la semplicità e la spontaneità...

lunedì, 3 gennaio 2022, 16:20

Si tratta di un viaggio che parte dalle origini del bello estetico, per abbattere la visione concepita dall’età contemporanea, avanzando in uno scenario introspettivo alla ricerca del proprio Daemon (demone/Dio/spirito), per raggiungere il fine ultimo: la felicità come stato di benessere