Cultura



Pinocchio ha gli occhi verdi: ultimo giorno a palazzo Binelli

giovedì, 6 gennaio 2022, 19:25

di Donatella Beneventi

Finissage per la mostra di Graziano Guiso a Palazzo Binelli: Pinocchio ha gli occhi verdi ha tenuto compagnia durante le feste di Natale, con un grandissimo riscontro di pubblico.

Lo stesso artista, ha accompagnato e spiegato le sue opere ai visitatori, sempre numerosi: una guida eccezionale, che ha schiuso il suo scrigno di esperienza e tecnica, raccontando la fiaba del burattino con gli occhi del pittore. Per la giornata conclusiva, Gennaro Scacchioli, ha eseguito alcuni brani per violino, anche in questo, una scelta voluta dal pittore, appassionato di musica classica, passione condivisa con la moglie Daniela, musa ispiratrice, presente in ogni ricordo.

"Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto, a partire dalla fondazione Cassa di Risparmio di Carrara che mi ha ospitato in questa sede prestigiosa - dice -le sale di palazzo Binelli si sono animate grazie alla presenza, in particolare, di giovani e bambini, dalle scuola primaria al liceo, a volte con i genitori a seguito. È stato emozionante, ed era quello che in fondo desideravo ed è positivo perché vuol dire che c'è speranza, la sensibilità è viva".

Il successo della mostra è stato tale che Guiso ha anche predisposto il libro delle firme, praticamente completo, alla fine del percorso e le parole usate dai tanti visitatori, sono cariche di gratitudine per aver dato loro modo di ritornare indietro nel tempo, di vivere la semplicità e la spontaneità degli anni verdi, di lasciar fuori gli affanni e i problemi e per un'oretta, immergersi in un mondo di colore ed emozioni pure. La mostra presto verrà allestita in altre sedi e intanto Graziano Guiso, sta preparando il secondo progetto artistico, che già la Gazzetta ha anticipato, su i fiori delle Apuane, frutto delle camminate fatte per i sentieri, insieme all'amata Daniela.