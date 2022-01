Cultura



Presentazione del libro di Valdo Spini "Sul colle più alto"

lunedì, 31 gennaio 2022, 09:48

Martedì 1 febbraio presso la sede dell'istituto Barsanti Salvetti a Massa, su piattaforma zoom, alle ore 10.30, presentazione del libro di Valdo Spini "Sul colle più alto", la storia dell'elezione del presidente della Repubblica dal 1946 ad oggi. L'evento nasce dai fatti di questi giorni per la rielezione del Capo dello Stato e da una conversazione intercorsa fra Elena Mosti e tre insegnanti della scuola professionale massese: "Claudia Benedetti, Laura Del Monte e Francesca Puccinelli, con passione hanno organizzato una presentazionecon le classi quinte dell'istituto Salvetti e della sede Einaudi.La locandina è stata ideata e realizzata da Daniel Bertelloni e dalla sua classe 5A del Salvetti servizi commerciali.



La fondazione Circolo Rosselli ha recepito con entusiasmo l'iniziativa-scrive la Mosti - coaudiuvandosi con la scuola per l'organizzazione.Non era scontato, in tempo di Covid, riuscire bella costruzione, seppursemplice, di questa iniziativa, ma la volontà e l'amore per la scuola eper gli studenti e le studentesse di queste tre professoresse, hasuperato gli ostacoli.



Sarà un ottima occasione per i ragazzi e le ragazze di ascoltareracconti sulla più alta carica dello Stato e fare domande per capire,attraverso Spini, qualcosa in più di quel mondo complesso e complicatorappresentato dalla politica che spesso è molto lontano dalla vitasoprattutto di questi giovani.



Giovani quasi maggiorenni, che sono il futuro della nostra società"