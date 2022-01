Cultura



Si sono conclusi gli open day della scuola delle eccellenze

martedì, 18 gennaio 2022, 10:05

“Anche se molti degli ex allievi del Marconi sono diventati affermati professionisti e imprenditori del proprio settore (pasticcieri, cuochi, artigiani, e anche professori), quando si parla di eccellenze non si fa riferimento al loro successo professionale perché questo dipende, oltre che dalle basi formative acquisite durante il loro percorso scolastico, soprattutto dall’impegno, dalla passione e dalla dedizione che ciascuno di loro ha messo nella costruzione della propria carriera lavorativa dopo il conseguimento del diploma o della qualifica professionale IeFP che, da quest’anno, potranno conseguire sia gli studenti del corso alberghiero che quelli del corso IPSIA dopo che avranno superato il terzo anno di scuola.



Nella nostra scuola siamo convinti che, per formare i cittadini del futuro, non sia sufficiente far apprendere le varie discipline didattiche e che, per l’appunto, sia necessario anche aiutare i ragazzi a sviluppare i propri concetti di socialità, altruismo, responsabilità, sensibilità, maturità, etc.”



Risponde così il prof. Sebastiani dell’ISI Marconi di Seravezza, alla nostra domanda sul perché dei blog scolastici.



“Le eccellenze che raccontiamo nei nostri blog sono quelle che caratterizzano i contenuti ed i metodi delle varie iniziative che vengono svolte nell’ambito delle attività didattiche ed extradidattiche.



Iniziative che, in vario modo, vogliono contribuire alla formazione di cittadini attivi, adulti e responsabili, attraverso occasioni di conoscenza, riflessione e azione su diversi temi di interesse nella società odierna. Dai progetti specifici sul cyberbullismo, sull’accoglienza dei neo iscritti (in collaborazione con ASL Toscana Nord Ovest), sui principi guida per un futuro sostenibile, fino al superamento delle differenze di genere, passando per la donazione dei capelli (a favore delle pazienti oncologiche) e del sangue (in collaborazione con AVIS) fino a progetti di solidarietà (Marconi solidale) a favore delle persone meno abbienti.



Anche i professionisti dei diversi settori (Artista Renzo Maggi, Chef Cristoforo Trapani, Chef Gianluca Pardini, Artista Tano Pisano, Maitre Claudia Parigi, Chef Stellato Luca Landi, etc) che tengono le loro lectio magistralis agli studenti dell’ISI Marconi, sono le affermate eccellenze che, continuamente, danno la loro disponibilità per contribuire alla formazione dei nostri giovani attraverso incontri durante i quali raccontano i segreti dei loro mestieri.



Eccellenze sono anche le iniziative extra-didattiche che vengono organizzate per realizzare quella formazione di base, ma completa a 360°, necessaria per entrare a testa alta nel mondo del lavoro (corso sommelier, corsi sulla sicurezza, concorsi a premi, mostre, esposizioni, visite aziendali, etc).



E tutto questo è possibile anche grazie alle eccellenti aziende del territorio che, collaborando da molti anni con l’ISI Marconi, rappresentano la concreta opportunità per inserire gli studenti nel mondo del lavoro attraverso gli stage (che spesso si trasformano in contratti di lavoro stagionali), ed i contratti di apprendistato duale (grazie ai quali gli studenti iniziano a lavorare prima di aver conseguito il diploma), consentendoci di raggiungere, a pochi mesi dal conseguimento del diploma, tassi di occupazione prossimi al 100%”.



Le iscrizioni al prossimo anno scolastico si chiuderanno il 28 gennaio e, anche se si è concluso il programma di Open Day che dava la possibilità di conoscere i professori ed i laboratori delle due sedi (Viareggio e Seravezza) dell’ISI Marconi, è sempre possibile, per chi vuole comunque conoscere la Scuola delle Eccellenze, leggere i diversi articoli dei blog che l’ISI Marconi ha realizzato per far conoscere le proprie attività; basta scansionare il QR Code per accedere direttamente ai blog dell’ISI Marconi.

Il QR Code per accedere al blog dell’IPSIA di Seravezza

https://ipsiadiseravezza.wordpress.com

Il QR Code per accedere al blog dell’Alberghiero della Versilia

https://alberghierodellaversilia.wordpress.com