Un busto in marmo di Carrara dedicato a Papa Clemente XI

lunedì, 31 gennaio 2022, 10:48

Un busto in marmo di Carrara raffigurante Papa Clemente XI. È questo l'omaggio che i rappresentanti della Delegazione Toscana della Fondazione Internazionale Papa Clemente XI-Albani hanno deciso di realizzare per promuovere la figura e le opere del 243esimo Papa, che governò la Chiesa cattolica apostolica romana dal 1700 al 1721.



Il prodotto sarà realizzato in marmo statuario donato dal Comm. Franco Barattini delle Cave Michelangelo, la cava più celebre al mondo dal quale furono estratti i blocchi da cui Michelangelo scolpì la Pietà e altri capolavori. Continuano intanto le attività della Fondazione in Toscana, coordinate dal Cav. Angelo Ragnoni, Presidente dell’ANCRI di Massa Carrara e dal Dott. Giorgio Cuneo, imprenditore, coadiuvati dagli altri delegati, tra cui Andrea Terreni per la provincia di Grosseto e Antonio Vignali per la provincia di Pistoia, impegnati in donazioni alimentari ed eventi culturali che promuovano la figura storica di Papa Clemente XI. La Fondazione Internazionale Papa Clemente XI-Albani è un’organizzazione senza scopo di lucro, fondata nel 2002 a Tirana da Zef Bushati, già Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica di Albania presso la Santa Sede e Cavaliere di Gran Croce di Prima Classe dell’Ordine Piano. Una realtà nata per ricordare il pontefice, al secolo Giovanni Francesco Albani, che discendeva da una nobile famiglia di antiche origini albanesi e che fu particolarmente attivo durante l’occupazione turca dell’Albania, soprattutto per la salvaguardia della lingua e della religione cattolica.



Nel 1701 decretò la fondazione dell’Accademia dell’odierna Pontificia accademia ecclesiastica, dove oggi vengono formati i sacerdoti destinati al servizio diplomatico della Santa Sede. Tra l’altro, vietò l’esportazione dei reperti archeologici romani, avviò i primi scavi nelle catacombe, fondò una biblioteca pubblica e favorì l’educazione universitaria. Per mantenere viva la memoria di questo illustre personaggio, la Fondazione promuove la pubblicazione di studi di carattere storico, religioso, letterario ed artistico e si dedica alla raccolta di fondi e ad altre iniziative filantropiche e umanitarie. La Fondazione, che ha rappresentanti in varie parti del mondo e vanta come Presidente Onorario il diacono di Santa Maria della Scala, Cardinal Ernest Simoni, incarcerato, torturato, condannato a morte e considerato nel secolo scorso nemico del popolo dalle autorità comuniste albanesi. La Fondazione gode di prestigiosi gemellaggi e lavora per espandere i propri contatti.