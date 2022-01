Cultura



Van Gogh e i girasoli: cinquanta sfumature di... giallo

martedì, 18 gennaio 2022, 21:03

di andrea cosimini

Dici Van Gogh e pensi ai girasoli. Un po' come quando, al nome di Leonardo, la prima immagine che ti viene in mente è la Gioconda. E' automatico. E così lo è per tutti gli artisti: il cui capolavoro parla per loro. Nel caso del pittore olandese, addirittura, questo fenomeno si riscontra, non tanto in una singola tela, quanto in un unico soggetto: i girasoli, appunto.

Ed è proprio su questi fiori-feticcio che si concentra il film di David Bickerstaff, uscito in sala in questi giorni (e in esclusiva fino al 19 gennaio). Un bellissimo documentario che non vuol assolutamente essere un biopic o un ritratto a 360° dell'arte di questo straordinario pittore. Bensì il racconto di un'ossessione. Quella per un fiore dalle mille sfumature di giallo e dai lunghi steli imponenti, capace di accecare e di travolgere chi lo osserva con l'inquietudine del mistero e il fascino dell'ignoto.

Un fiore che, da Van Gogh in poi, non è più un fiore ma qualcosa di più. Un simbolo, un'icona, un mondo. Un oggetto inanimato che, improvvisamente, si anima. Ed è come una rivelazione. Quella che l'artista fa al suo pubblico, dal suo punto di vista privilegiato. Tutti noi, dopo aver visto uno degli innumerevoli girasoli dipinti da Van Gogh, guardiamo questi fiori da una prospettiva diversa. Lo facciamo con occhi nuovi, come se un velo fosse stato improvvisamente alzato dalla mano di un dio. Il dio, in questo caso, è l'artista. E il velo è l'abitudine che ci porta a dare tutto per scontato.

Il film prova a spiegare tutto questo e lo fa facendoci entrare nei musei che oggi hanno la fortuna di ospitare questi capolavori un po' sparsi in tutto il globo. A partire, ovviamente, dal Van Gogh Museum di Amsterdam, nei Paesi Bassi, al SOMPO Museum of Art di Tokio, in Giappone, fino al Museum of Modern Art di New York e al Philadelphia Museum of Art, entrambi negli States. Un'affascinante viaggio per il mondo alla ricerca dei soggetti floreali dell'autore, alcuni esposti al pubblico, altri in possesso di collezionisti privati, altri ancora (come la "Natura morta: vaso con cinque girasoli") andati purtroppo distrutti.

E in mezzo ai quadri, come un filo conduttore di tutta l'evoluzione artistica, il racconto delle mille vicissitudini interiori (ed esteriori) della vita tormentata di Van Gogh: il suo rapporto di amore/odio con il collega pittore Paul Gauguin, l'auto-mutilazione di un orecchio con un rasoio ad Arles, il ricovero in manicomio e infine la misteriosa morte (per referenze rimandiamo ad un altro capolavoro cinematografico, 'Loving Vincent', un film uscito nel 2016, per la regia di Dorota Kobiela e Hugh Welchman, interamente basato visivamente sullo stile della sua pittura).

Insomma, una pellicola che merita per scoprire (o per riscoprire) un'artista con una profondità d'animo applicata alla pittura con pochi eguali nel mondo dell'arte. Buona visione.