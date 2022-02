Cultura



"Correva l'anno", in vendita il secondo volume

venerdì, 4 febbraio 2022, 13:03

Nel dicembre del 2017, da una chiacchierata tra Franco Frediani, appassionato cultore di storia locale e Nino Mignani, l'intraprendente presidente della Pubblica Assistenza e già attivo sui social con la pagina "Residenti di Massa-Carrara", nacque l'idea di "costruire" una pagina Facebook dove pubblicare avvenimenti storici, di cronaca, aneddoti, fotografie, profili di personaggi o semplici curiosità con oggetto Massa, il suo territorio e i suoi cittadini.



"Correva l'anno", questo il titolo dato alla pagina, debuttò su Facebook il 7 gennaio del 2018 con la narrazione delle presunte tresche amorose tra Niccolò Paganini e la sorella di Napoleone, Elisa Bonaparte. Dalle poche decine di visualizzazioni iniziali siamo passati a diverse migliaia, col picco di 34.485 registrato per il ricordo dedicato a Giuseppina Ruggi, il popolare personaggio della Peppa. I post pubblicati nel corso dei primi tre anni (2018-2020) sono stati "tradotti" sulla carta stampata e pubblicati in un volume, andato esaurito in breve tempo e il cui ricavato è stato devoluto in parte alla Croce Bianca e in parte alla Parrocchia della Madonna del Monte. Il successo nelle vendite, e le richieste, da parte di chi i social non segue, hanno indotto il curatore a pubblicare un secondo volume nel quale sono raccolti tutti i post pubblicati nel corso del 2021.



Sono 98 curiosità, messe alla rinfusa, in un arco temporale che va dal 1500 ai giorni nostri : dallo squartamento di tal Mannella di Antona, al profilo del Sindaco Gino Cecchieri, dalla Massese in serie B alla scultura di Alessandro Giorgi, dai partigiani Sgadò e Mussi allo studioso Stefano Giampaoli . Il volume è in vendita in libreria e in alcune edicole della città.