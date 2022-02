Cultura



In–Nova Massa torna con il libro di Andrea Balestri

lunedì, 7 febbraio 2022, 09:12

E' oramai ben rodato l'ingranaggio dell'associazione In – Nova Massa, che – dopo aver onorato le vittime dell'Olocausto con un toccante evento nella Giornata della Memoria - torna con una nuova iniziativa.

Lunedì 14 febbraio alle 17:30, infatti, sarà presentato a Palazzo Ducale di Massa il libro "Tra Prato e Carrara. Tre passi nella storia e una finestra sul futuro della Toscana settentrionale", l'ultimo testo dell'autore Andrea Balestri ed edito dalla Società Editrice Apuana.

L'incontro sarà presieduto dalla Presidente dell'associazione Alessandra Morandi, sarà presente l'autore e insieme a lui discuteranno del libro il Sindaco di Massa Francesco Persiani, Alessandro Volpi, l'On. Martina Nardi e Fabio Evangelisti.

Andrea Balestri, economista, ha svolto incarichi in centri studi, associazioni di categoria e fondazioni filantropiche. Negli ultimi anni si è occupato di enti del Terzo Settore e di Bilanci sociali.

Balestri ha dedicato il suo ultimo libro ai distretti industriali di Prato e Carrara: un'eccellenza per i tessuti il primo, per il marmo il secondo. Entrambi vengono analizzati per evidenziarne tratti comuni e dissonanze. Un percorso a tappe che ripercorre, tra storia e economia, i protocolli non scritti che enti pubblici e corpi intermedi utilizzano per conseguire i propri obiettivi.

Un libro che - con lo scopo di diventare uno strumento di analisi per far ripartire l'economia un po' acciaccata dei nostri territori - richiede alle élite amministrative, economiche, professionali e culturali in grado di influenzare le politiche pubbliche locali di guardare oltre le proprie dinamiche particolari, con programmi capaci di ridestare fiducia e mobilitare le migliori risorse.

L'evento è aperto al pubblico e si svolgerà nel rigoroso rispetto delle vigenti normative anti-COVID. Obbligo di green pass rafforzato e mascherina ffp2. Di conseguenza, prenotazione obbligatoria con una mail a innova.massa@gmail.com.