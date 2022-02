Cultura



La rassegna dedicata al pubblico delle famiglie prosegue con lo spettacolo 'Chi ha paura di denti di ferro?'

mercoledì, 9 febbraio 2022, 15:36

Sabato 12 febbraio, la rassegna teatrale per i più piccoli e le famiglie promossa dall’Amministrazione comunale di Carrara e da Fondazione Toscana Spettacolo onlus propone questo spettacolo di Danilo Conti e Antonella Piroli, con Danilo Conti.

La storia della strega Denti di Ferro trae le sue origini da un racconto della tradizione popolare della Turchia e narra di tre fratelli a cui è stato detto di non avventurarsi nel bosco per evitare l’ira della malvagia strega che vive lì. Quella di Denti di Ferro è una storia che si inserisce a pieno titolo nella tradizione popolare delle storie di magia e di queste contiene tutti i tratti caratteristici: la strega che vive nel fitto di un bosco, isolata, e che non vuole essere disturbata; i bimbi che, incauti, sono attratti dalla curiosità di scoprire se esista veramente e che vengono avvertiti, di solito dalla mamma, del pericolo, ma decidono lo stesso di perlustrare il bosco. I bambini hanno bisogno di esplorare e di vivere l’esperienza della scoperta, è naturale e una scoperta affrontata con intelligenza, furbizia e spirito, li può far crescere.

Tecnica utilizzata, teatro d’attore, pupazzi e oggetti, età consigliata 3–8 anni, Produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri/ compagnia TCP_Tanti Cosi Progettiproduzione Giallo Mare Minimal Teatro.

Lo spettacolo è in scena alla Sala Garibaldi, con inizio alle ore 16:00.

I biglietti, posto unico € 5,00 (anche per gli adulti), sono in vendita presso la biglietteria della Sala Garibaldi in via Verdi, giovedì 10 e venerdì 11 febbraio, con orario 10-12.30 e 18-21, mentre nel giorno di spettacolo, dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle ore 14:00 alle 16:00, oppure sul circuito Vivaticket.

Il gatto con gli stivali con Soledad Nicolazzi, per la regia di Marco Ferro, chiuderà la rassegna sabato 26 febbraio.

Per informazioni, Ufficio Cultura telefono 0585 641419, Sala Garibaldi, via Verdi Carrara, telefono 0585/ 777160 salagaribaldi21@gmail.com

In base all’ultimo decreto legge in materia di norme anti Covid-19, la partecipazione agli eventi è consentita solo ai possessori di Green Pass rafforzato, agli utenti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. E' obbligatorio indossare una mascherina di tipo Ffp2 a partire dai 6 anni in su.