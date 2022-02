Cultura



Presentazione libro di Daniele Capezzone con Susanna Ceccardi

venerdì, 4 febbraio 2022, 14:58

Sabato 5 febbraio, alle ore 15.30, al Nettuno Club di Marina di Carrara (viale Vespucci 36), presentazione del libro di Daniele Capezzone 'Per una nuova destra' (editore Piemme). Insieme all'autore, l'europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi e e il commissario provinciale della Lega, Nicola Pieruccini. L'evento è promosso dal gruppo parlamentare europeo di Identità e Democrazia.



Politico e opinionista, già portavoce del PdL, ed ex deputato, Daniele Capezzone si è affermato in questi anni come una delle voci più pungenti e seguite nel panorama moderato. La presentazione del libro sarà l'occasione per parlare del futuro della destra in Europa e dell'idea, rilanciata dal leader della Lega Matteo Salvini, di un'esperienza politica in Italia che sia paragonabile a quella del Partito repubblicano americano.



In "Per una nuova destra. Antitasse, pro libertà, dalla parte dei dimenticati dalla sinistra", Capezzone sottolinea la necessità di dare un'adeguata rappresentanza, all'interno del centrodestra, alla componente liberale, libertaria, euroscettica, ma a favore del libero mercato. Un movimento a tutela delle libertà individuali, delle imprese e per una forte riduzione della decisione pubblica e statale.