Restart! al via con Zomvid-19

lunedì, 7 febbraio 2022, 09:09

Primo spettacolo in scena al Teatro dei Servi di Massa, nell’ambito della prima edizione della nuova rassegna teatrale “RESTART! Nuovi scenari teatrali” promossa dal Comune di Massa, giovedì 10 febbraio 2022 alle ore 21 sarà protagonista la Compagnia teatrale “a Ufo” con la commedia brillante “Zomvid-19 l'inopportuna e indecente parodia di una tragedia”, scritto e diretto da Andrea "Chappo" Mosti. In scena gli attori Mattia Salini, Silvia Fazzi, Lorenzo Domenichelli, Ilaria Pedrelli, Mirko Chisci, Massimo Cattani e Ylenia Paladini, la piece ha ricevuto il Premio “Miglior Testo” alla rassegna “Teatro Estate 2021 di Viareggio“, <Anno Domini 2019, raccontano gli attori, un nuovo virus si sta diffondendo a macchia d'olio e minaccia l'intera umanità, così ha inizio la storia della famiglia italiana che ha salvato il mondo. Un racconto distopico ed esilarante del tempo in cui viviamo, narrato attraverso le vicende di una famiglia come tante>.

La prima edizione di Restart! è organizzata dalla Compagnia “a Ufo” insieme alla Compagnia degli Evasi, con il sostegno del Comune di Massa, della F.I.T.A. Toscana, ed il supporto dell’Associazione Gioca Mistero. Altri cinque spettacoli si succederanno fino alla fine di marzo.

Teatro dei Servi, in via Palestro 37, Massa. Biglietti: 12€ intero – 10 € ridotto, 50€ abbonamento 6 spettacoli – Inizio spettacoli ore 21:00. Info e prenotazioni telefoniche al 3450483632 anche WhatsApp e sms – biglietti e abbonamenti prenotati saranno disponibili nei giorni di apertura della biglietteria del teatro, oppure la sera di spettacolo. Programma dettagliato e approfondimenti sul sito https://teatrodeiservi.comune.massa.ms.it/

CV: la Compagnia teatrale “A ufo” nasce nel luglio 2018 a Massa – Carrara fondata da ex studenti dell’ “Accademia Armata Brancaleone” Mirko Chisci presidente, Mattia Salini vice presidente, Leonardo Della Croce segretario e Ylenia Paladini. La compagnia è iscritta alla Fita Toscana e debutta al teatro “Idelfonso Nieri” (rassegna “Chi è di scena?) di Ponte a Moriano il 15 Dicembre 2019 con “Harvey” di Mary Chase, regia Silvia Fazzi. Partecipa poi a Teatrika 2019, con lo spettacolo “Nient’altro che la Verità” di Domenico Marchigiani, dove vince il premio “Giuria Giovani”. L’ultimo spettacolo portato in scena è “Zomvid-19” scritto e diretto da Andrea “Chappo” Mosti, col quale debutta alla rassegna “Passaggi di scena” e che ha vinto svariati premi, tra cui “Miglior Testo” alla rassegna “Teatro Estate”2021, festival organizzato dall’ONLUS “per un futuro possibile” presso Viareggio