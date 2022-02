Cultura



Veronica Pivetti è in scena alla Sala Garibaldi con lo spettacolo Stanno sparando sulla nostra canzone

mercoledì, 9 febbraio 2022, 15:41

Giovedì 10 e venerdì 11 febbraio, Veronica Pivetti è in scena alla Sala Garibaldi con lo spettacolo Stanno sparando sulla nostra canzone.

America anni venti, anni d’oro e ruggenti. I baci e gli abbracci non sono più un pericolo, l’epidemia di spagnola è un lontano ricordo. In ogni pentola, o quasi, frigge un pollo. Gli scampati corteggiano le sopravvissute. Siamo in pieno proibizionismo, la malavita prospera e con essa un folto sottobosco di spregiudicati. Veronica Pivetti è Jenny Talento, una spiritosa e sensuale fioraia, ma in realtà spacciatrice d’oppio, che finisce col cedere alle avances di un fallito e truffaldino giocatore di poker. Uno spettacolo incalzante dalle atmosfere retrò, travolte e stravolte da un allestimento caratterizzato da insegne colorate, occhiali scuri, calze a rete, mitra e canzoni. E dall’esplosiva esuberanza di un mondo risorto alla vita. Commedia con musiche di Giovanna Gra, regia della stessa Gra e Walter Mramor; assieme a Veronica Pivetti sul palco Cristian Ruiz e Brian Boccuni, colonna sonora a cura di Alessandro Nidi, produzione a.ArtistiAssociati/Pigra.

Inizio spettacolo ore 21.00.

L’appuntamento fa parte del cartellone promosso da Comune di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

La biglietteria della Sala Garibaldi in via Verdi è aperta nei due giorni di spettacolo, con orario 10-12.30 e 18-21. E’ possibile acquistare i biglietti a prezzo intero anche sul circuito Vivaticket.

Per informazioni, Ufficio Cultura telefono 0585 641419, Sala Garibaldi, via Verdi Carrara, telefono 0585/ 777160 salagaribaldi21@gmail.com

In base all’ultimo decreto legge in materia di norme anti Covid-19, la partecipazione agli eventi è consentita solo ai possessori di Green Pass rafforzato, agli utenti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. E' obbligatorio indossare una mascherina di tipo Ffp2 a partire dai 6 anni in su.