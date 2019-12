Economia



Amministratore unico zona industriale apuana, la regione indica Norberto Petriccioli. Confartigianato: "Ottima scelta"

venerdì, 20 dicembre 2019, 11:24

"Abbiamo saputo che pochi giorni fa il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha indicato il nome del futuro amministratore unico, con funzioni di direzione, del Consorzio Zona industriale apuana: Norberto Petriccioli. In attesa del voto dell'assemblea del Consorzio, come Confartigianato non possiamo che apprezzare la scelta del presidente Rossi: Petriccioli ha la giusta esperienza e le preziose capacità tecniche e politiche che serviranno a prendere in mano le redini del Consorzio Zia dall'attuale commissario, Manuela Sodini, che ringraziamo per il prezioso lavoro svolto fino a oggi, e a traghettarlo verso quelle che saranno le sue nuove funzioni di ente di promozione del territorio e attrazione di investimenti artigianali e industriali". Sono le dichiarazioni del presidente di Confartigianato Massa Carrara, Sergio Chericoni, dopo aver appreso gli ultimi sviluppi sul futuro del Consorzio che arrivano proprio dalla Regione Toscana e dal presidente, Enrico Rossi.



L'indicazione di Norberto Petriccioli da parte del Governatore è pienamente condivisa da Chericoni, a nome dell'associazione di categoria, sotto l'aspetto umano e professionale: "Una delle scelte migliori che il presidente potesse fare. Petriccioli, infatti, ha una comprovata esperienza manageriale e di direzione amministrativa, tecnica e gestionale, in ambito privato e pubblico. Non si può dimenticare che è stato per tanti anni capo di gabinetto della Provincia, svolgendo sempre un ottimo lavoro, e anche in ambito privato ha avuto ruoli e incarichi di prestigio, con aziende di livello nazionale e internazionale. Inoltre, conosce in profondità il territorio, i problemi e le dinamiche interne, ha ottime relazioni con la Regione, gli enti pubblici del territorio, le associazioni di categoria, i sindacati e tutti i corpi intermedi. Può pertanto rappresentare, per le sue capacità professionali e umane, un elemento catalizzatore delle varie espressioni economiche, politiche e sociali del territorio. Crediamo che possa essere la figura giusta nell'ottica di rilancio del Consorzio Zona industriale apuana che nel suo futuro, oltre alla funzione urbanistica che sarà ridotta, dovrà avere un ruolo di promozione economica del territorio, di richiamo e attrattiva per le aziende intenzionate a investire e a insediarsi nella nostra provincia, così da rilanciare il tessuto socio economico apuano".



Il presidente Chericoni ringrazia anche la commissaria uscente, Manuela Sodini, per l'importante compito svolto fino a oggi di riequilibrio di bilancio del Consorzio. Ora la nomina di Petriccioli dovrà passare al vaglio dell'assemblea del Consorzio a cui seguirà poi un incarico di durata triennale in qualità di amministratore unico. "Gli auguriamo un buon lavoro perché sicuramente ci sarà molto da fare – conclude Chericoni -. Al futuro amministratore unico chiediamo di mettere all'ordine del giorno pochi e rilevanti punti programmatici, che siano di rapida applicazione per l'attrazione di investimenti e per il rilancio. Confartigianato è pronta sin da ora a dare il proprio contributo, tramite gli uffici tecnici e i propri associati, così da costruire insieme un Consorzio Zia efficace e utile al benessere di tutta la provincia".