Economia



La Uil replica agli studenti dell’Accademia

sabato, 21 dicembre 2019, 15:17

Hanno voluto rendere pubblico il loro sostegno al direttore dell’Accademia, Luciano Massari, coinvolto in una serie di vicende giudiziarie che potrebbero pregiudicare la sua rielezione alla guida dell’istituto ma le loro parole non hanno convinto completamente i rappresentanti della Uil che tutelano il personale tecnico amministrativo che lavora in Accademia. E proprio dalla Uil è arrivata la replica agli studenti dell’Accademia, autori di una lettera pubblica a favore del professor Massari, per ricordare l’importanza del lavoro di tutto il personale dell’istituto.

“Apprendiamo con soddisfazione attraverso un comunicato a mezzo stampa che i rappresentanti della Consulta degli studenti dell’Accademia di Carrara sono orgogliosi per la crescita professionale e personale oltre al livello raggiunto dall’Istituzione in campo nazionale e internazionale. Colpisce, invece, il giudizio, gratuito e diffamatorio, nei confronti del personale tecnico amministrativo che opera nonostante le innumerevoli difficoltà a svolgere con correttezza il proprio compito presso l’Accademia. Senza questo Personale, tra l’altro non adeguatamente remunerato, tali progetti che avrebbero portato l’Accademia a livelli importanti non sarebbe stato possibile realizzarli. L’Accademia, come affermato dalla Consulta, è aperta a ciclo continuo, e questo è possibile grazie al personale T/A. Eppure, da oltre due anni, sotto la gestione del professor Massari, l’Accademia ha raggiunto livelli di conflittualità mai visti in precedenza. Come UIL, per ben due anni, non abbiamo sottoscritto il contratto integrativo: a che serve sottoscrivere nel mese di novembre un piano di aperture straordinarie del mese di agosto precedente? Come si possono programmare le attività aggiuntive dell’anno trascorso nel mese di novembre? Una vera e propria beffa per docenti e personale T/A. Gli studenti che si candidano ad essere la nuova classe dirigente del paese dovrebbero ben conoscere la differenza tra il cultore della materia e l’amministratore della cosa pubblica. E l’Accademia rientra tra le istituzioni pubbliche, sottoposta a leggi e regolamenti che non possono essere interpretati secondo convenienza. L’Accademia è una sola, dal presidente al personale docente e T/A fino agli studenti: se l’Accademia raggiunge ottimi risultati lo fa grazie a tutte le sue componenti, allo stesso tempo tutti sono artefici, ognuno secondo le proprie responsabilità, sul mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. La lettera della Consulta denota altri intenti, ovvero quelli di lodare l’Accademia ed i suoi vertici, alimentando ulteriormente in questo modo quel gossip che vorrebbero eliminare. Certamente gli atti della magistratura non sono gossip e sicuramente le persone coinvolte potranno dimostrare nelle opportune sedi di essere estranee ai fatti contestati. Come UIL siamo da sempre impegnati a difendere e sostenere l’Accademia in tutte le sue componenti, cercando anche di avere quel dialogo che finora è stato riservato solo a coloro che sono allineati alle direttive dei vertici istituzionali.”.