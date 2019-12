Economia



Monoblocco, i pensionati della Uil: "Struttura essenziale per evitare intasamento Noa. Va salvato"

mercoledì, 18 dicembre 2019, 20:23

"L'approvazione unitaria da parte del consiglio comunale della mozione per la salvaguardia del Monoblocco, affinché non sia più abbattuto ma potenziato e migliorato, ci trova pienamente d'accordo. D'altronde la Uil Pensionati e la Uil hanno ribadito e confermato anche durante l'ultimo direttivo della scorsa settimana che la struttura deve rimanere ed essere destinata a poliambulatorio, case della salute e quant'altro serva a evitare l'intasamento del Noa". Lo sostiene il segretario della Uil Pensionati, struttura territoriale unitaria di Carrara e Lunigiana, Vittorio Geloni, che commenta così il contenuto della mozione approvata in consiglio comunale. Il direttivo, a cui ha partecipato anche il rappresentante del sindacato confederale, Moreno Guelfi, ha fatto il punto anche su altri fronti delle rivendicazioni dei pensionati. "Guardando alla situazione socio economica – prosegue Geloni – è stato ribadito con chiarezza che l'attuale finanziaria che sta mettendo in atto il governo non prende seriamente in considerazione la categoria dei pensionati. Non ha rinnovato l'indicizzazione prevista dal gennaio del 2019 per gli assegni pensionistici. Anche per questo motivo diamo la nostra piena solidarietà ai picchetti che i pensionati stanno organizzando a Roma e in altre città d'Italia, un'iniziativa promossa a livello nazionale in maniera unitaria dai sindacati di categoria".