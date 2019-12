Economia



Nausicaa Spa potenzia il servizio di spazzamento per le festività natalizie

sabato, 21 dicembre 2019, 15:24

Come già avvenuto lo scorso anno su richiesta dell’amministrazione comunale, Nausicaa Spa ha provveduto a potenziare il servizio di spazzamento in occasione delle festività natalizie.

Da venerdì 6 dicembre 2019 fino a sabato 11 gennaio 2020, ogni pomeriggio per 3 ore 5 addetti si prenderanno cura della città, non solo nelle aree più frequentate durante le festività ma anche in quelle più periferiche. Il servizio toccherà quindi i centri di Marina, Avenza e Carrara ma anche zone come Fossola, Fossone e Bonascola. Per la realizzazione di questo servizio sono state coinvolte le cooperative sociali, dimostrando l’attenzione dell’azienda non solo al decoro ma anche alle esigenze sociali della città.«Con questo progetto, l’azienda vuole che la città si presenti al meglio in un momento importante come quello natalizio. Sia per la comunità cittadina sia per le attività economiche che nelle feste hanno un’occasione di rilancio auspico che le prossime settimane siano positive e il nostro impegno sarà proprio al servizio di questa prospettiva” ha dichiarato il presidente di Nausicaa Luca Cimino.

«Il potenziamento del servizio di spazzamento vuole andare incontro alle richieste della città, cercando di offrire il massimo decoro. Naturalmente, rinnovando la disponibilità dell’azienda a supportare le tante iniziative che avverranno, chiediamo a tutti, cittadini e operatori, di sostenere il nostro lavoro, aiutandoci il più possibile a mantenere il decoro» ha aggiunto il direttore di Nausicaa, Lucia Venuti.

«L’azienda, come lo scorso anno, ha risposto positivamente alla nostra richiesta di provare tutti insieme a migliorare il decoro della città in concomitanza con le festività. Si tratta di un’operazione straordinaria che va a potenziare e ampliare il servizio già presente sul territori per dar modo alla città di presentarsi al meglio in momento che speriamo sia di grande movimento e afflusso» ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Sarah Scaletti.