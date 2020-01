Economia



“Occhio alla vista”: dal 13 gennaio al via gli screening gratuiti nelle farmacie comunali di Massa

mercoledì, 8 gennaio 2020, 17:17

E’ stato presentato nella sala consiliare del comune di Massa "Occhio alla Vista", campagna di screening gratuito sulle maculopatie e diabete occulto promossa da Nausicaa Spa che arriva anche nelle farmacie comunali di Massa.

Presenti all’evento il presidente di Nausicaa S.p.a. Luca Cimino assieme al dott. Riccardo Pollina e dott.ssa Anna Teneggi, dott.ssa Giovanna Gregori diabetologa, dott. Carlo Manfredi presidente Ordine dei medici Massa Carrara, dott. Giuliano Biselli direttore del presidio ospedaliero delle Apuane e la dott.ssa Paola Viviani epidemiologa Ausl.

Il progetto si rivolge ai cittadini over 55 anni affetti da diabete di tipo 2 o iperglicemia e gli screening si terranno dal 13 al 25 gennaio alla farmacia 1 di piazza De Gasperi, dal 27 gennaio all’8 febbraio alla farmacia 2 di via Zini, dal 10 al 22 febbraio alla 3 del centro commerciale MareMonti e dal 24 febbraio al 7 marzo alla farmacia 4 di via delle Pinete.

“Un’iniziativa a cui l’amministrazione ha aderito con grande piacere” ha commentato il sindaco Francesco Persiani. “Ringrazio in particolare le farmacie che collaboreranno agli screening gratuiti per la maculopatia che partiranno la prossima settimana. Sappiamo quanto sia importante la diagnosi precoce e iniziative come questa tendono a completare l’offerta sanitaria”.

Pollina ha ringraziato il comune di Massa per aver capito l’importanza del progetto: “la mission di Nausicaa è quella di fornire servizi ai cittadini e “Occhio alla vista” va in questa direzione. Oltre a ringraziare l’amministrazione voglio anche evidenziare l’importante ruolo della Fondazione Marmo che ha donato il dispositivo di ultima generazione che sarà utilizzato per le visite. Si tratta di un’opportunità molto importante perché prevenire le maculopatie diabetiche significa evitare gravi problemi di salute come la cecità. Grazie a “Occhio alla vista” e agli approfondimenti che sono seguiti, ad un paziente è stato diagnosticato un aneurisma sul quale è riuscito a intervenire tempestivamente”.

“È una grande soddisfazione poter offrire anche ai cittadini massesi questa importante opportunità di prevenzione e ringrazio l’amministrazione comunale e il sindaco Persiani” ha aggiunto il presidente Cimino, “arrivati a metà percorso, dopo le tappe di screening organizzate nelle farmacie di Carrara e di Fivizzano, 918 persone hanno deciso di sottoporsi allo screening e per 628 visite, gli oculisti coinvolti hanno già fornito la risposta ai pazienti. Dai primi dati, il 12,4% dei partecipanti dovrà procedere con gli approfondimenti. Tra questi, a 6 pazienti sono state diagnosticate delle retinopatie avanzate, a 20 delle retinopatie allo stato iniziale e a 52 sono stati richiesti degli approfondimenti diagnostici. Infine, sottolineo che l’Università di Tor Vergata di Roma ci ha contattato per proporre una campagna di screening sul nostro territorio anche in altri ambiti sanitari”.

Ha spiegato le finalità del progetto il dott. Manfredi presidente dell’Ordine dei medici provinciale: “ci siamo occupati di un settore nel quale esistono pazienti già inseriti nel percorso terapeutico, ma molti altri ignorano la presenza della malattia. Il progetto può essere un’opportunità per i cittadini di avere una diagnosi precisa rispetto alla quale avviare il percorso terapeutico e diagnostico”.

“Il progetto nasce perché Massa Carrara è la provincia a maggiore prevalenza di diabetici nel territorio toscano. In questo modo si cerca di rendere consapevole il cittadino del proprio problema che può essere gestito con un’adozione di corretti stili di vita, adottando alimentazione sana e sane pratiche quotidiane” conclude l’epidemiologa, dottoressa Viviani.