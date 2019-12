Economia



"Occhio alla vista", quasi 800 visite gratuite a Carrara. Da lunedì a Fivizzano e poi Massa

sabato, 21 dicembre 2019, 15:28

Sono stati quasi 800 i cittadini carraresi che hanno scelto di partecipare a "Occhio alla vista" lo screening gratuito promosso da Nausicaa Spa e finalizzato alla diagnosi precoce delle malattie della vista associate al diabete e all'iperglicemia occasionale. L'ultimo appuntamento sul territorio del comune di Carrara si conclude oggi alla farmacia comunale "Fiorillo" di Marina.

Da lunedì 23 dicembre al 4 gennaio, "Occhio alla vista" si sposterà in Lunigiana e precisamente alla farmacia comunale di piazza Vittorio Emanuele 32. Per prenotare è necessario telefonare allo 0585 92052 o recarsi direttamente in farmacia.

Dopo Fivizzano, passate le festività natalizie, da mercoledì 8 gennaio 2020 l'iniziativa di Nausicaa Spa si trasferirà nel territorio del comune di Massa. In particolare, il primo appuntamento si svolgerà alla farmacia numero 1 di piazza De Gasperi, 17. Per questo motivo nell'ultima seduta del Consiglio comunale di Massa sono intervenuti la direttrice delle farmacie di Nausicaa, Anna Teneggi, e il responsabile comunicazione della multiservizi, Giuseppe D'Aleo.

Soddisfatto il presidente di Nausicaa Luca Cimino: «La bontà e l'utilità del progetto è testimoniata anche dal fatto che "Occhio alla vista" ha varcato i confini comunali di Carrara»

«L'iniziativa – hanno ricordato Teneggi e D'Aleo al Consiglio comunale – è volta a riconoscere tempestivamente le lesioni che indicano la presenza di retinopatia ad alto rischio di perdita della vista (retinopatia proliferante, segni e/o sintomi suggestivi di edema maculare diabetico); e le lesioni caratteristiche della retinopatia non proliferante grave (in circa la metà di questi casi, entro 12 mesi, compare la retinopatia proliferante). In altri termini, è fondamentale identificare i pazienti nei quali è indicato in tempi brevi un trattamento atto a prevenire la cecità. Adesso – hanno proseguito – è giunto il momento di offrire questo servizio nella città di Massa, passando a cadenza bisettimanale per tutte le quattro farmacie comunali della vostra città. Offrire gratuitamente uno screening così specialistico e tecnologico sarà l'occasione sia per elevare la percezione che il cittadino ha dell'operato dei vostri punti vendita, nonché per stimolare il farmacista a esplorare nuovi orizzonti e a crescere professionalmente estendendo il proprio campo di applicazione».

L'esame gratuito sarà indolore, immediato e assolutamente non invasivo e potrà svolgerlo chi ha 55 anni o più, o è affetto da diabete di tipo 2, o ha una glicemia alterata (100-125 mg/dl oppure >5,5-7.0 mmol/L), o su consiglio del proprio medico di famiglia. Grazie al Nexy, un dispositivo di ultima generazione, i farmacisti scatteranno una fotografia agli occhi del paziente e da questo si potrà sapere se è tutto a posto o se sono presenti diabete o malattie connesse come le retinopatie. L'immagine acquisita successivamente verrà inviata a un medico che in breve tempo fornirà la diagnosi e i consigli per intervenire tempestivamente e attivare, proseguire o correggere una terapia.