Economia



Rapporto Economia Massa Carrara: a picco commercio e artigianato, turismo non decolla, in segno positivo export marmo, edilizia e industria

giovedì, 19 dicembre 2019, 18:09

di donatella beneventi

Presentato alla Camera di Commercio di Massa Carrara il rapporto economia intermedio 2019, curato da circa 20 anni, dall'istituto di Studi e Ricerche: una serie di dati e percentuali che danno il ritratto della salute dell'economia locale, che se da una parte è sano, dall'altro presenta delle criticità, specie per quanto riguarda il piccolo commercio e l'artigianato, in preoccupante trend negativo, con la perdita nei primi nove mesi del 2019 , di circa 143 aziende. Il piccolo commercio, che poi sarebbero i negozi spesso a conduzione familiare, che si trovano dislocati nei centri storici , per la maggioranza dei casi, risentono del commercio on line, di colossi come amazon o zalando, solo per citarne alcuni, nei confronti dei quali il piccolo commerciante non riesce a fare praticamente nulla, a fronte di una tassazione elevata che non permette al negoziante di tirare un respiro nel caso di ridotto giro di affari.D'altronde, anche la dinamicità delle imprese risente della stagnazione, sono aumentati del 76% i fallimenti aziendali, con conseguente perdita di posti di lavoro e benchè si assista nei primi nove mesi dell'anno, di un aumento delle aziende locali, la percentuale è sempre molto bassa +0,18%, sostanzialmente nulla, più bassa della percentuale regionale, +0.29% e nazionale ,+0,46%.Cosa " tira" sul territorio? L'export del grezzo, cioè in parole povere, i blocchi di marmo, con un bel +10,9% di aumento , pari a 121 milioni di euro; macchinari e apparecchiature meccaniche hanno ottenuto un surplus semestrale superiore ai 245 milioni di euro, per una crescita del 90%, raggiungendo il valore complessivo di 518 milioni di euro. Anche altri comparti stanno andando bene, come la nautica da diporto, la metalmeccanica e l'edlizia che da qualche anno sta incrementando il suo giro d'affari con un fatturato che segna un +6,8%.Anche le movimentazioni portuali , sono in forte crescita: per un totale di circa 2,3 milioni di tonnellate di merci movimentate , in aumento del +36,3%; le rinfuse solide sono incrementate addirittura del 180%; il traffico passeggeri si attesta nei primi nove mesi dell'anno a 29.900 transiti, con un incremento del 44, 4% sullo stesso periodo del 2018.Per quel che riguarda la digitalizzazione , le imprese che operano sono 400 e danno lavoro a circa 1200 addetti: fra l'altro, la Camera di Commercio ha dato vita di recente al Club Tec 4.0 , un gruppo di imprese che foriniscono servizi di digitalizzazione , con lo scopo di favorire la creazione di sinergie fra esse e la diffusione della cultura digitale, come occasione di innovazione e di investimento.

Positiva infine anche l'agricoltura, specie per quel che riguarda la castagna , con la quale si produce la farina della Lunigiana IGP, l'uva e una stagione eccezionale di funghi, mentre negativa è la produzione di miele di acacia e la raccolta delle olive per via delle condizioni climatiche.



Cosa non va? Oltre al piccolo commercio, già menzionato, e l'artigianato, vi è un preoccupante segno negativo per quel che riguarda il credito, vale a dire che le imprese hanno chiesto meno finanziamenti, con una contrazione del 12% per investimenti che riguardano macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, mentre è in aumento il leasing + 2%: pochi investimenti per le aziende, è sintomo di grande incertezza e di un clima che non lascia molto spazio alla progettualità a medio- lungo termine.Anche il turismo, sul quale si sono scritti fiumi di parole e tanti buoni propositi, non parte: la stagione turistica 2019 non è andata bene, stando ai dati forniti dal comune di Massa, praticamente in tutto il territorio, sia di costa che di entroterra, come la Lunigiana, mentre l'unica città che ha avuto un incremento è stata Carrara , + 14%, grazie agli exploit dei b&b e delle case vacanze. Il discorso del turismo è legato principalmente alla promozione del territorio, agli investimenti nelle infrastrutture e ad una offerta di servizi che tengano conto delle diverse fasce di utenza, in un mercato estremamente mobile e , anche in questo settore, globale. Le politiche da adottare, sarebbero quelle di favorire il binomio turismo esperienziale più commercio, una modalità assolutamente congeniale alla zona, che consente di produrre indotto senza stravolgere le caratteristiche del territorio stesso.



Strategie efficaci per incrementare il commercio, per salvaguardare la lavorazione del marmo con la brandizzazione del prodotto, sono fra le misure ritenute importanti se non urgenti, anche per creare possibilità di occupazione:il mercato del lavoro, stando al report, ha visto entrate di lavoro per circa 2480 unità, di queste ben il 73% sono contratti a tempo determinato o con durata predefinita.