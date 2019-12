Economia



Recita dei bambini alla Casa di riposo Regina Elena: "La vera magia del Natale"

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:18

Una recita scolastica si è trasformata in un momento di gioia e di grandi emozioni: bambini e anziani si sono abbracciati a lungo, scambiandosi regali di Natale e un momento di felicità che ha letteralmente 'inondato' la Casa di riposo Regina Elena di Carrara. A raccontarlo è la presidente dell'Associazione per i diritti degli anziani di Carrara e Fosdinovo, Laura Menconi, che nel fine settimana aveva organizzato un'iniziativa divertente per rallegrare la giornata degli anziani ospiti della casa di riposo. Ma il risultato è andato persino oltre le sue aspettative.

"I bambini della scuola materna San Luca hanno portato alla Casa di riposo la recita che avevano già fatto la mattina a scuola – sottolinea Menconi -. Gli anziani erano davvero contenti. Hanno cantato insieme accompagnati da una chitarra e si sono scambiati i regali con i bambini che avevano realizzato dei pensieri proprio con le loro mani. E a quel punto si sono abbracciati... Sembrava che si conoscessero da sempre, sembrava davvero che fossero nonni e nipoti. Un'emozione unica - conclude Menconi -, piena di semplicità e umanità, carica di calore. Abbiamo davvero vissuto per un giorno, tutti insieme, la vera magia del Natale".