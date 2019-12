Economia



Uppi: "Niente tasse per i negozi per due anni"

mercoledì, 18 dicembre 2019, 10:25

L’UPPI (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari) condanna in maniera netta il voto del Senato che con la fiducia alla manovra di bilancio non ha consentito alcun cambio di orientamento del governo in merito alla mancata proroga del 21% della cedolare secca sugli affitti dei negozi.

“Un grave errore e una scelta irresponsabile” ha commentato Piero Germelli, Presidente Provinciale dell’UPPI di Massa Carrara “per motivi che si riallacciano all’introduzione un anno fa del provvedimento per intervenire sulla crisi dei locali commerciali.

Le categorie sono allarmate, temono per il prossimo anno la chiusura di moltissimi negozi, determinando un calo dell’occupazione (soprattutto dei giovani che ottengono contratti a termine) e pericoli alla sicurezza per le luci spente delle vetrine.

L’UPPI propone a tutte le forze politiche un urgente provvedimento di defiscalizzazione delle tasse per due anni dal momento che i proprietari dei locali commerciali sono già soggetti all’IRPEF all’addizionale regionale e comunale e all’imposta di registro, a cui si deve aggiungere la “patrimoniale” IMU-TASI che colpisce tutto il settore immobiliare.

“Appare strano, per non dire altro ”, conclude Piero Germelli “che, dopo che sono stasi spesi tre miliardi annui per tre anni per il reddito di cittadinanza , la chiusura nei confronti dei proprietari di negozi avvenga proprio nel giorno in cui il Governo vara il salvataggio della Banca Popolare di Bari , senza contare che per i fallimenti bancari e finanziari dal 2000 in poi lo Stato è intervenuto per circa 15 miliardi di Euro”

Nella foto Piero Germelli, Presidente UPPI Massa Carrara