Anche gli avvocati di Massa sbarcano a Roma

martedì, 28 gennaio 2020, 14:42

Manifestazione Nazionale “Imputato per sempre? No grazie”: oggi a Roma presente anche l’’ordine degli Avvocati di Massa

l Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa partecipa alla manifestazione, promossa dall'Unione della camere penali italiane, a sostegno dell'abrogazione della legge che dispone la sospensione perpetua della prescrizione successivamente al primo grado di giudizio.L’insensibilità del Legislatore a tutti gli appelli, non solo giunti da parte dell’Avvocatura, ma anche -e soprattutto- dall’Accademia, invita oggi a far conoscere, visivamente e, quindi, fisicamente, il pensiero di quella parte di noi che non accetta l’imputato a vita.

Il legislatore, intervenuto sul tema a distanza di circa un anno dalla riforma Orlando -senza aver atteso una valutazione seria ed obiettiva degli effetti determinati da quella - è, infatti, rimasto insensibile agli innumerevoli appelli della comunità dei giuristi e di tutte le maggiori associazioni forensi.

La disposizione normativa, entrata in vigore il primo gennaio 2020, prendendo le mosse dal sostanziale riconoscimento dell'inefficienza del sistema, dilata in misura indeterminata il tempo del processo.Come si può continuare a negare il fatto che, vittima unica della riforma, è -e resta- il solo imputato?

L’approccio bonafediano all’argomento ha reso evanescente anche il principio costituzionale di presunzione di innocenza dell'imputato, potenzialmente condannato ad un processo infinito a quello che è stato definito un “ergastolo processuale”.

Intollerabile, oltremodo, è -e resta- la ridicolizzazione del diritto di difesa, rappresentato come un coacervo di inutili e farraginose norme scritte, modulate al solo fine di far “perdere tempo”, inaccettabile è -e resta- il definire inutili, se non dannosi, i principi, anch’essi di rango costituzionale- della ragionevole durata del processo e della rieducativitá della pena.