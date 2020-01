Economia



Caaf Confartigianato: "Attenzione, le detrazioni Irpef dal 2020 sono possibili solo con pagamenti tracciabili"

mercoledì, 8 gennaio 2020, 11:40

Il Caaf di Confartigianato Imprese Massa Carrara informa che, con la recente entrata in vigore della Legge 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), sono state introdotte importanti novità sulle norme da seguire in sede di dichiarazione dei redditi. Ai sensi dell’art. 1, commi 679 e 680, della sopracitata legge, a partire dal primo gennaio 2020, in sede di dichiarazione dei redditi, per poter detrarre il 19% di alcune tipologie di spese, i pagamenti devono essere effettuati tramite mezzi di pagamento diversi dal contante: Bonifici bancari o postali; versamenti bancari o postali; carte di debito, carte di credito, carte prepagate; assegni bancari o circolari.

Pertanto potrà essere detratta la percentuale del 19%, solo delle spese sostenute dal contribuente in maniera tracciabile (come indicato nell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) per: spese di istruzione (scolastiche, universitarie, ecc…); spese sanitarie; spese per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi per i figli con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA); spese veterinarie; spese per attività sportive dei figli; spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti; spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (badanti) nei casi di non autosufficienza dell’assistito; spese funebri; interessi passivi sui mutui; spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto; Erogazioni liberali.

L’uso del contante (per poter beneficiare della detrazione del 19%) sarà consentito esclusivamente per le spese mediche sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”.

Per Maggiori informazioni chiamaci al 0585/70962 e fissa un appuntamento con i nostri operatori.