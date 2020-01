Economia



Carrara, l'impegno di Gaia nelle scuole

martedì, 21 gennaio 2020, 20:25

Altra mattina di lezioni in aula per il gestore idrico GAIA S.p.A.: stamattina la vice presidente Michela Consigli, insieme al Responsabile degli impianti della Versilia Alfredo Brunini, sono stati accolti tra i banchi della scuola primaria Lombardini di Gragnana e poi nella primaria Mazzini di Bedizzano nel territorio di Carrara.

Alla presenza di un centinaio di bambini hanno affrontato i temi del rispetto della natura, del risparmio idrico attraverso piccoli semplici accorgimenti e si sono impegnati nello spiegare come avviene il ciclo dell'acqua, dalla captazione alla depurazione. Al termine della lezione, in ricordo dell'iniziativa e con l'obiettivo di stimolare i più piccoli ad adottare comportamenti più consapevoli, GAIA ha omaggiato le classi del libro "Acqua in mente" e della borraccia Marina.

Le lezioni in aula del Gestore hanno preso il via a novembre scorso e continueranno fino a fine anno scolastico: infatti sono più di 150 le scuole che hanno aderito al progetto su tutto il territorio, per un totale di oltre 10.000 bambini.