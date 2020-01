Economia



Errori nel calcolo delle pensioni: si attiva Inapa/Confartigianato

giovedì, 16 gennaio 2020, 11:15

L’ammissione è arrivata dallo stesso INPS: “Nella pensione del mese di gennaio c’è stato un errore nei conguagli che ha comportato in molti casi una riduzione non dovuta della pensione”. A comunicarlo in una nota stampa è il responsabile del Patronato Inapa Confartigianato Stefano Pettazzoni. Le mancate erogazioni in media riguardano cifre tra i 60 e 100 Euro ma in certi casi anche somme più elevate. Sembra che soprattutto sia stato trattenuto un importo indicato come “debito da rinnovo” – ha evidenziato Pettazzoni -che in molti casi non sarebbe dovuto. Al momento attuale, aldilà della decurtazione della quota pensione di gennaio, non ci sono certezze sulle motivazioni che hanno portato all’attuale situazione. Anche l’INPS infatti, aldilà dell’ammissione dell’errore non ha fornito ancora nessuna spiegazione. Gli eventuali rimborsi dovrebbero essere restituiti con la pensione di febbraio anche se è più facile ipotizzare il mese di marzo se non addirittura aprile.

In questo quadro di incertezza generale – ha concluso Pettazzoni - il patronato INAPA/Confartigianato invita i pensionati interessati a contattare i propri uffici in Carrara, Via VII Luglio 3 tel. 0585/70962 al fine di prenotare un controllo sulla esatta erogazione della pensione del mese di gennaio e monitorare l’eventuale correttezza dei rimborsi.