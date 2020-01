Economia



Il sistema lapideo apuano è davvero virtuoso? Alberto Grossi risponde a Erich Lucchetti

martedì, 21 gennaio 2020, 10:17

Il referente apuano di GrlG onlus, Alberto Grossi, non condivide le affermazioni apparse sulla stampa di Erich Lucchetti, Vicepresidente Vicario di Confindustria Livorno Massa Carrara, protese a esaltare un sistema lapideo virtuoso, bello, ricco, sostenibile, sociale e benefico.

Lucchetti con il suo intervento rende noti alcuni dati del bilancio di sostenibilità del settore lapideo della provincia, ma secondo Grossi, si tratta di propaganda. Grossi non vede di buon occhio il bilancio di sostenibilità, che ricerca l'equilibrio fra l'economia, il sociale e l'ambiente.

"Si definisce la sostenibilità come caratteristica di un processo o di uno stato che può essere mantenuto a un certo livello indefinitamente - interviene Grossi - Sulla base di questo postulato, essendo la materia montagna una risorsa non riproducibile, salta immediatamente il concetto di sostenibilità ambientale, dato che un'attività che distrugge in modo irreversibile il territorio non può beneficiare del marchio di sostenibilità ".

Con tale presupposto viene a cadere, secondo la sua opinione, anche la sostenibilità sociale per l'impossibilità di ricrescita della montagna abbattuta, per il degrado del territorio la cui risistemazione ha costi incalcolabili e per il mancato rispetto della legalità e le sue conseguenze.

Per quanto riguarda i dati economici, Grossi non si fida di quelli forniti dall'Istituto Studi e Ricerche della CCIAA di Massa Carrara e da I.M.M., che si avvale delle autodichiarazioni di 23 imprese su 1923, un campione dell'1,196% del totale:

"Il problema è che non sappiamo se poterci fidare dei dati – ribadisce Grossi - dopo che le indagini della magistratura hanno portato alla luce qualcosa di oscuro, di conseguenza viene difficile ipotizzare che dove c'è una comprovata evasione fiscale del 75% (indagine black marble) - fortunatamente rilevata solo sulla ventina di aziende estrattive indagate - i dati pubblicati siano credibili".