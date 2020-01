Economia



La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa inaugura l’anno accademico 2019-2020

lunedì, 13 gennaio 2020, 16:04

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa inaugura l’anno accademico 2019-2020. La cerimonia, prevista per le ore 11 di giovedì 16 Gennaio 2020 presso l’Auditorium del Palazzo dei Congressi di Pisa, vedrà la presenza del Dottor Marco Rossi, Chief Marketing Officer IRSAP SpA con una Lectio Magistralis su “L’evoluzione della comunicazione in un contesto globalizzato”.

Interverrà inoltre la Dottoressa Rocío Bernabe Caro, Deputy Head of the Professional College of Translation and Interpreting, Sprachen & Dolmetscher Institut (SDI). SDI “Sprachen Dolmetscher Institut” di Monaco di Baviera è partner della SSML di Pisa nel programma Erasmus+ e in particolare nel Progetto, finanziato dalla UE, LTA “Live Text Access”.

LTA è un progetto che mira costruire un percorso fatto di crediti (universitari e non) per la formazione del sottotitolatore intralinguistico in tempo reale: una figura professionale specializzata nel produrre sottotitoli simultaneamente all’evento da tradurre, in particolare per soddisfare le esigenze delle persone sorde o ipoudenti.

Infine interverrà la dottoressa Roberta Maria Sirone, laureata presso la SSML di Pisa nel 2013, attualmente Change Manager in PricewaterhouseCoopers PWC. L’evento sarà aperto dai saluti del presidente della SSML di Pisa Dott. Aldo Casali e delle Istituzioni, con il Sindaco di Pisa, Michele Conti e con il Direttore Generale Dr.ssa Maria Letizia Melina della Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l’Internazionalizzazione della formazione superiore del MIUR.

Sarà anche l’occasione per annunciare l’attivazione del Corso di Studi Magistrale (Classe di Laurea LM-94) per l’anno accademico 2020-21, unico corso in Traduzione e Interpretariato presente in Toscana. I lavori si concluderanno con la consegna delle Borse di studio agli studenti più meritevoli e dei Diplomi di Laurea a tutti gli studenti laureati nell’a.a. 2018/2019. Nata nel 1989, la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa è abilitata dal 2003 a rilasciare il diploma di mediatore linguistico equivalente al diploma di laurea in Scienze della Mediazione Linguistica.

Attraverso questo percorso i laureati acquisiscono competenze linguistiche (in Inglese e in una seconda lingua a loro scelta tra spagnolo, francese, tedesco, cinese e russo) di tipo tecnico e settoriale oltre che competenze necessarie ad operare in contesti lavorativi diversi: in realtà con focus sul Marketing, sull'Export e i mercati del fashion e del lusso, negli organismi internazionali e diplomatici e del mondo della traduzione e dell’interpretazione.