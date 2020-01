Economia



Largo all'innovazione e alle giovani imprese al Seatec Compotec 2020

martedì, 14 gennaio 2020, 14:57

Manca poco meno di un mese all'inizio della 18° edizione di Seatec, Rassegna Internazionale di Tecnologie, Subfornitura e Design per imbarcazioni, Yacht e Navi, in programma a IMM CarraraFiere dal 5 al 7 febbraio in contemporanea alla 12° edizione di Compotec, Rassegna Internazionale dei Compositi e Tecnologie Correlate. Sulla scia delle evoluzioni in atto nei settori interessati dalle manifestazioni, l'edizione 2020 allarga ulteriomente la sezione dedicata alle startup, ideata quattro anni fa da IMM CarraraFiere e sviluppata appositamente per consentire alle aziende emergenti di trovare un terreno fertile all'interno di due eventi specializzati nei quali si riuniscono i maggiori colossi della nautica e dei compositi.

All'interno di Seatec e Compotec le giovani aziende esporranno i propri prodotti e servizi all'interno della Startup Arena, un'area espositiva loro dedicata nella quale potranno sviluppare contatti e proficue occasioni di scambio e sinergia con visitatori, espositori e con i cantieri navali, grandi protagonisti di questa edizione 2020. E' inoltre previsto un panel di speech dedicato a temi sensibili per le neo aziende, come ad esempio lo speech tenuto da Filippo Lubrano sull'internazionalizzazione delle start up, e un Elevator Pitch finale, una competizione al termine della quale sarà proclamata la startup vincitrice della rassegna 2020.

Tra i partecipanti si riconfermano startup "storiche" come Superfici Srl, Balance srl, Leading Head, Duerf e nuovi nomi come Kyneprox, iSpace2o e Gressani Srl, solo per citare alcuni nomi.

Tra i partner di quest'anno Vr Facile sarà Media Partner dell'evento insieme ad altri protagonisti e incubatori di innovazione e tecnologia.

Nelle parole del Presidente di IMM CarraraFiere Fabio Felici: "Siamo particolarmente soddisfatti di sostenere anche quest'anno, con due nostre manifestazioni di punta come Seatec e Compotec, il segmento delle startup, che con la loro forte propensione all'innovazione dei prodotti e dei processi, l'attenzione ai nuovi sviluppi tecnologici e l' uso di modelli commerciali innovativi rappresentano il futuro dell'economia del nostro Paese. L'allargamento del format espositivo ai principali colossi della cantieristica navale nazionale, leader nel mondo per volumi e qualità di produzione, che quest'anno saranno riuniti a Seatec nella Shipyards Lounge, costituirà per i nostri giovani imprenditori una ulteriore opportunità per poter instaurare nuove importanti relazioni finalizzate a lanciare il loro business. Una speciale visibilità sarà data anche a giovani laureati e laureandi nelle discipline della progettazione e dell'ingegneria nautica, che grazie al "Seatec Career Day", in programma venerdì 7 febbraio, potranno presentarsi ai cantieri in vista di possibili sbocchi professionali. Attraverso queste iniziative IMM CarraraFiere mette a sistema occasioni di incontro e confronto fra aziende consolidate, giovani imprenditori, professionisti e studenti in un territorio che esprime una forte vocazione nautica. Questo è il compito delle fiere e in quanto tale noi siamo lieti di assolverlo".

Per partecipare alla Startup Arena come partner o espositore è possibile candidarsi entro il 21 gennaio 2020 (last call) segnalando il proprio interesse all'indirizzo startup@carrarafiere.it