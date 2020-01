Economia



Le ricadute del sistema estrattivo su territori e comunità: due giorni di autoformazione a tema Cave

venerdì, 31 gennaio 2020, 09:46

L’1 e il 2 Febbraio presso le Officine San Giacomo (Via Graziano 1, Carrara) si terranno due intense giornate di autofomazione sul tema dell’estrattivismo. Le modalità di approccio alla materia saranno numerose: conferenze, dibattiti, musica, teatro, fotografia e una visita guidata in cava con lo scopo di coinvolgere un pubblico vasto ed eterogeneo. Gli attivisti di Athamanta, progetto di studio e azione nato dalla collaborazione dei movimenti Fridays For Future di Massa e Carrara e del collettivo Casa Rossa Occupata, vogliono scavare a fondo sul modello di sviluppo estrattivo del bacino marmifero delle Alpi Apuane e far emergere le questioni più spinose e dibattute come le ricadute sul territorio, i conflitti ambientali, il ricatto occupazionale.



“Vogliamo restituire a quest’argomento tutta la sua complessità. È necessario intendere le dinamiche estrattive per rispondere ad una domanda: come si può costruire, nel lungo periodo, un’alternativa concreta per la popolazione locale? Non possiamo accettare di delegare la transizione ad un modello “sostenibile” a chi fino ad oggi ha lucrato nei propri interessi su un bene collettivo quali sono le montagne. Solo la totale dissoluzione dello storico legame tra attività estrattiva e comunità locali può spiegare la recente deriva all’industria del carbonato di calcio. Vogliamo che i cittadini si riapproprino del potere decisionale, non vogliamo politiche calate dall’alto ma informazione, discussione e solidarietà.”

Saranno ospiti studiosi e artisti. Di seguito il programma completo:



SABATO 1 FEBBRAIO

La giornata si aprirà con un caffè di benvenuto alle ore 15:00 accompagnato dalla performance musicale di Sara Ferrari (flauto traverso) e Mattia Bonetti (chitarra e voce). Un momento informale per conoscersi tra i presenti. Nel frattempo saranno aperte al pubblico le mostre fotografiche "Inerti e rettili" a cura di TAM Cai Massa "Elso Biagi”, "Erano solo montagne" di Gianluca Briccolani e “Apuania” di Emanuele Maraccini.



Alle ore 15:30 saranno introdotte le tematiche della giornata di studio e verrà illustrato il dossier "Le ricadute del modello estrattivo su territorio e comunità" a cura di Casa Rossa Occupata.

Alle ore 16:00 interverranno i relatori sul modello estrattivo e le sue implicazioni economiche, sociali ed ambientali. Dal ricatto lavoro-ambiente alla distruzione dei territori in nome del profitto.

- Prof. Marco Armiero (direttore del Environmental Humanities Laboratory - RIT, Stoccolma)

- Giovanni Ceraolo (USB - Federazione Sociale, Livorno)

- Paola Imperatore (Ricercatrice UniPi, attivista Fridays For Future Pisa)

- Tommaso Marconi (attivista Fridays For Future Firenze)



Alle ore 19:30 è previsto un estratto di 20 minuti dello spettacolo teatrale “Marbleland”, a cura di Soledad Nicolazzi. Un monologo appassionato e ironico che dà voce a cavatori, imprenditori , scultori, camionisti, ambientalisti e abitanti di una terra aspra e contraddittoria: le Alpi Apuane. Seguendo il filo della storia e della leggenda alla ricerca dell'oro bianco, una materia che un tempo si credeva inesauribile.



DOMENICA 2 FEBBRAIO

A seguito di un caffè di benvenuto, alle ore 10:30 interverranno i relatori sul processo di estrazione del marmo e sulla gestione del rischio idrogeologico e delle risorse idriche.



- Giuseppe Sansoni (Legambiente Carrara) - Cave, ravaneti e rischio alluvionale. Dopo una breve esposizione dei principi fondamentali della trasformazione delle precipitazioni in onde di piena, dei fattori fisici e antropici che rendono Carrara particolarmente vulnerabile e degli interventi previsti dal Master Plan del Carrione, saranno esposti l’incremento del rischio alluvionale derivante dall'attuale gestione delle cave e dei ravaneti e i possibili interventi per trasformarli da fattore di rischio in fattore di sicurezza.



- Maurizio Marchi (Medicina Democratica, Livorno) - Sovrapposizione tossica tra un SIN (Siti di Interesse Nazionale) industriale e la prosecuzione dello sventramento delle cave montane, causando un danno irreversibile alle falde. Autostrada dell'acqua, finalizzata alla privatizzazione in mano ad un'unica azienda idrica toscana.



Alle ore 12:00 inizierà la visita guidata insieme a Sansoni che prevede un sopralluogo in auto a Ravaccione (bacino di Torano) e a cave di Gioia (bacino di Colonnata) per vedere dal vivo parte dell'impatto ambientale del ciclo estrattivo. Per le ore 13:00 è previsto un pranzo al sacco a Colonnata, dopo il quale si tornerà presso le Officine San Giacomo per concludere l’evento con un’assemblea plenaria.