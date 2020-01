Economia



L’unione fa la forza: successo per la delegazione di Massa-Carrara alla Ferien Messe di Vienna

martedì, 28 gennaio 2020, 14:21

di rossella barattini

Il rilancio del turismo da quest'anno è sancito da un accordo tra i tre comuni di Massa, Carrara e Montignoso. Il primo passo per promuovere il territorio è stata la partecipazione alla Ferien Messe di Vienna, una delle più importanti fiere dedicate al turismo, in cui lo stand promosso da Federalberghi, con il contributo dell'Ambito "Riviera Apuana", composto dai tre comuni, ha suscitato moltissimo interesse da parte dei turisti che hanno partecipato.

"Questa è stata ufficialmente la prima fiera partecipata dall'Ambito al completo - afferma l'assessore alla cultura e al turismo del comune di Carrara Federica Forti - Un' esperienza che giudico estremamente positiva e proficua per il nostro territorio, che riscuote grande interesse e che ha ancora bisogno di essere scoperto e comunicato. La commistione tra il pubblico e privato sta dando positivi risultati, pur nel rispetto delle specifiche competenze di azione: l'unione di queste due forze sta suscitando un'energia positiva, con una forma di promozione che porterà i suoi frutti. A Carrara abbiamo costruito il tavolo del turismo che si riunisce ogni settimana per lavorare su questioni locali e preparare il territorio alla promozione di Ambito."

Lo scopo delle tre amministrazioni e gli operatori turistici è quello di raccontare il territorio e promuoverlo con ogni mezzo necessario, creando sinergia, dandosi da fare per garantire una proficua rete di nuovi possibili turisti.

"Oltre 160mila presenze sono state riportate dall'organizzazione - dichiara l'assessore al turismo del comune di Massa Andrea Cella - sono soddisfatto che l'Ambito abbia compiuto un buon passo avanti organizzativo rispetto alle presenze effettuate a Rimini e poi a Lugano, in un crescendo di professionalità e coesione territoriale. Saremo presenti anche in casa, alla fiera Tour.it organizzata da IMM nei padiglioni di Carrara fiere e subito dopo convocheremo una riunione con gli operatori per pianificare le azioni e le partecipazioni per gli anni 2020-2021".

Ciò che è stato riscontrato durante i giorni in fiera è la poca conoscenza del territorio apuano da parte degli stranieri, che pur conoscendo i prodotti tipici della zona, non hanno saputo localizzarla sulla cartina. L'obiettivo quindi, dell'accordo siglato, è quello di identificare il territorio negli occhi del turista. Proprio durante la fiera di Vienna, i partecipanti hanno promosso un gioco a premi per far conoscere il territorio anche attraverso il gusto.

"Grande partecipazione e curiosità, abbiamo avuto una ottima risposta di pubblico, questo è sicuramente motivo di soddisfazione perché significa che la collaborazione dei tre comuni è positiva e fondamentale - commenta l'assessore del comune di Montignoso Eleonora Petracci - dopo Lugano quella di Vienna è stata la prima fiera dove l'ambito "Riviera Apuana" ha partecipato come soggetto per la promozione turistica del nostro territorio. Ovviamente il percorso continuerà con nuovi progetti condivisi."