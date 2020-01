Economia



Meno di due settimane all'apertura di Vita all'aria aperta

venerdì, 17 gennaio 2020, 18:51

Mancano meno di due settimane all'apertura di "Vita all'Aria Aperta" la manifestazione di IMM_CarraraFiere che presenta Tour.it, "maggiorenne" nel 2020, "TOURismo in Libertà" alla sua quarta edizione, con le migliore proposte turistiche per la valorizzazione dei territori e, novità della prossima edizione, "Trek&Ways" l'area dedicata in esclusiva al variegato mondo dei cammini.

L'evento, in programma a CarraraFiere dal 31 gennaio al 2 febbraio, vedrà una forte partecipazione, sotto il patrocinio di Assocamp, dei principali concessionari di veicoli ricreazionali toscani, con 10.000 mq. espositivi di camper, caravan e motorhome per tutti i gusti e tutte le tasche.

Ben rappresentati anche i produttori di accessoristica dedicata, gran parte dei quali sotto l'egida di Promocamp, per chi è interessato all'acquisto di articoli da campeggio quali verande, tende, gazebo, tv e dvd portatili, accessori elettronici, ma anche abbigliamento tecnico e calzature, oltre a tutto il necessario per il trekking, l'alpinismo e l'arrampicata.

Fra gli stand a disposizione del pubblico anche una realtà particolare come Russia in Camper, Tour Operator specializzato nell'organizzazione di vacanze itineranti in Russia, con soste a San Pietroburgo e a Mosca presso i campeggi attrezzati disponibili nelle due città e assistenza logistica garantita in termini di visti, assicurazioni, trasporti in loco, traduzioni dei documenti necessari e persino accompagnatore russo con conoscenza della lingua italiana, con funzione di guida e di supporto agli equipaggi dalla partenza in Italia (con proprio camper) e per l'intero itinerario in Russia. Chi preferisce il Mediterraneo avrà invece occasione di valutare l'offerta di Corsica in Camper, un'iniziativa del tour operator My New Corsica specializzato in hotellerie de plein air che sta sviluppando circuiti liberi in camper per i quali propone pacchetti all inclusive comprensivi di trasporto marittimo da Genova o Livorno e circuito libero da 7 a 28 giorni sui 13 campeggi della propria rete sull'Isola. Gli amanti dei parchi potranno a loro volta verificare le tante opportunità offerte dall' Ente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano: qui, in un ampio territorio fra la Toscana e l'Emilia, si concentra gran parte della biodiversità italiana, grazie alla contiguità della zone climatiche europea e mediterranea, un territorio sempre più visitato da turisti e escursionisti, con gli scarponi, con i bastoni, con le ciaspole o i ramponi, con gli sci e con le biciclette. E a proposito di biciclette, chi non ama faticare troppo potrà visitare gli stand di Bikeco e Teamsintesi con i marchi EbikeBattery e Etalybike per una panoramica su caratteristiche tecniche, costi, benefici e opportunità d'uso delle biciclette elettriche a pedalata assistita anche su percorsi montani, oltre che, con EbikeBattery, sulle batterie utilizzabili anche per i camper.

In tema destinazioni sul territorio toscano merita un approfondimento anche lo stand che presenta La Grotta del Vento, meta ideale di escursioni per singoli, coppie, famiglie, gruppi e raduni: situata al centro del Parco delle Alpi Apuane, in una zona ricca di spettacolari fenomeni carsici che formano maestose sculture naturali, è possibile visitarla scegliendo tre diversi itinerari in base alla propria preparazione atletica.

Per gli scalatori delle Apuane e per quanti volessero avvicinarsi a questa attività, torna la sezione di Carrara del Club Alpino Italiano che, oltre a fornire tutte le informazioni su percorsi e attività, darà la possibilità a grandi e piccoli di cimentarsi in piena sicurezza nell'arrampicata, grazie all'allestimento di un'apposita parete attrezzata messa gratuitamente a disposizione del pubblico.

Chi non conoscesse, o volesse ritornare ad ammirare gli scenari spettacolari offerti dalle cave di marmo di Carrara, potrà rivolgersi a Marmotour, società specializzata in visite guidate all'interno della famosa cava "Galleria Ravaccione n. 84" nel cuore dei bacini marmiferi di Carrara, tra Ravaccione "luogo prediletto da Michelangelo per la qualità del marmo" e Fantiscritti, dove l'escavazione risale all'epoca Romana. Si tratta di un luogo unico al mondo, una cava sotterranea scavata all'interno della montagna, dove sarà possibile conoscere la storia, gli strumenti e le tecniche di escavazione del marmo e ammirare il grande murales di Ozmo che ripropone la Genesi di Michelangelo.

Fra le particolarità del territorio che ospita la manifestazione, anche Be-different srls, giovane azienda di Carrara che presenta in fiera PocketCity.it, un progetto digitale innovativo che attraverso una webapp e un infopoint sul territorio riesce a supportare il turista e tutti gli attori coinvolti nel terziario. Parte distintiva del progetto è la presenza fisica nei centri urbani e l'utilizzo di contenuti digitali immersivi (virtual tour) offerti con VRfacile.com. Il primo info point PocketCity.it è stato realizzato nel centro storico della città di Carrara, all'ingresso della fantastica Piazza Alberica. Obiettivo del progetto è rilanciare i centri urbani garantendo ai visitatori la migliore esperienza di visita possibile.

Ricordiamo che tutti i visitatori, camperisti inclusi, potranno usufruire gratuitamente degli ampi parcheggi della fiera.