Economia



Nuovo piano del commercio per il comune di Massa

martedì, 7 gennaio 2020, 14:24

di rossella barattini

Ciò che preme all'amministrazione è identificare le aree del centro città e conoscere lo stato del commercio, per promuovere, ove possibile, un piano di riqualificazione dell'attività economica.

Questa mattina alle ore 11, in sala Giunta del comune di Massa, si è svolta la presentazione del percorso partecipativo per il piano del commercio con l'assessore P. Balloni: un piano complesso, volto a migliorare l'attività commerciale del centro città.

Ciò che vuole concretizzare l'amministrazione è un piano basato sull'attuazione della legge regionale 62/2018 art. 110: l'amministrazione comunale quindi, può individuare aree del proprio territorio nelle quali può avviare percorsi innovativi, percorsi di promozione e sostegno delle attività. L'amministrazione pertanto ha iniziato una catalogazione delle attività commerciali del centro, supportate da sopralluoghi e incontri al fine di conoscere lo stato del commercio e le esigenze del territorio.

Un nuovo incontro con i commercianti del centro città avrà luogo nella sala consiliare del comune il giorno 13 alle ore 18.30, un momento di confronto:



"Vogliamo ascoltare le esigenze del commercio sapere quali sono le criticità. vogliamo conoscere i loro problemi" dice l'assessore, e ancora: "Un lavoro svolto per l'individuazione delle cause, perchè su quello dobbiamo intervenire e dare sostegno".

La situazione del centro storico non è delle migliori: circa 50 sfondi sfitti su circa 190 fondi commerciali. Ciò che l'amministrazione vuole attuare quindi, non è soltanto un piano di sostegno per le attività esistenti, ma anche promuovere il lancio di nuove attività.