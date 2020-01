Reddito di Cittadinanza, rischio di sospensione se l'Isee non è aggiornato

Altri articoli in Economia

giovedì, 16 gennaio 2020, 19:08

Resta alta l’attenzione sulle quote sanitarie nelle RSA del Distretto delle Apuane. Consulta provinciale disabilità: ”Proporzionalità per le risorse aggiuntive e azzeramento delle liste di attesa”

giovedì, 16 gennaio 2020, 11:15

L’ammissione è arrivata dallo stesso INPS: “Nella pensione del mese di gennaio c’è stato un errore nei conguagli che ha comportato in molti casi una riduzione non dovuta della pensione”. A comunicarlo in una nota stampa è il responsabile del Patronato Inapa Confartigianato Stefano Pettazzoni

mercoledì, 15 gennaio 2020, 14:45

Liceo Pascoli Massa: rientro in classe dopo l’incontro in Provincia. Confronto tra il consiglio d’istituto, il comitato dei genitori, il presidente e i tecnici della Provincia

martedì, 14 gennaio 2020, 15:09

All’interno della manifestazione Vita All’Aria Aperta, in programmadal 31 gennaio al 2 febbraio, torna per il quarto anno TOURismo in Libertà,il salone dedicato alla promozione delle eccellenze territoriali in termini di opportunità paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche

martedì, 14 gennaio 2020, 14:57

Manca poco meno di un mese all'inizio della 18° edizione di Seatec, Rassegna Internazionale di Tecnologie, Subfornitura e Design per imbarcazioni, Yacht e Navi, in programma a IMM CarraraFiere dal 5 al 7 febbraio in contemporanea alla 12° edizione di Compotec, Rassegna Internazionale dei Compositi e Tecnologie Correlate

lunedì, 13 gennaio 2020, 16:04

La cerimonia, prevista per le ore 11 di giovedì 16 Gennaio 2020 presso l’Auditorium del Palazzo dei Congressi di Pisa, vedrà la presenza del Dottor Marco Rossi, Chief Marketing Officer IRSAP SpA con una Lectio Magistralis su “L’evoluzione della comunicazione in un contesto globalizzato”