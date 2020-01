Economia



Sorpresa: Paolo Sotticorona parla del degrado ambientale sulle Apuane

sabato, 25 gennaio 2020, 14:20

Chi è mattiniero e si sorseggia un caffè davanti al tg di LA7, apprezza anche le previsioni del tempo di Paolo Sotticorona, ormai diventato un "mito", per il suo modo garbato di spiegare le evoluzioni del tempo; molto conosciuti sono i suoi commenti davanti a delle belle foto di varie località, paesaggi e cieli d'Italia e non solo.

Una vera sorpresa, due fotografie con lo sfondo delle Alpi Apuane e del territorio circostante, una di queste, inviate da un tale Mattia: Paolo Sotticorona, si sofferma su un tema alla ribalta : il degrado ambientale dovuto alla escavazione. Il meteorologo ricorda che non se ne parla molto e che l'escavazione, che non avviene piu per motivi "artistici", ma per la vendita di blocchi e carbonato di calcio, provoca danno all'ambiente, alla bellezza del paesaggio che rischia di sparire. Per chi abita a Carrara e zone limitrofe, nulla di nuovo, ma della questione, poco o niente se ne parla in sede nazionale, in programmi popolari, e questo è sicuramente una piccola, grande novità.

Donatella Beneventi