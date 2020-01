Economia



Successo del corso di onicotecnica

mercoledì, 22 gennaio 2020, 16:51

Prosegue con successo la collaborazione tra “Mania For Nails Accademy School” e Confartigianato Imprese Massa Carrara. Si è infatti concluso positivamente in questi giorni il corso di Onicotecnica al quale hanno preso parte otto ragazze sia estetiste che dipendenti dei centri di bellezza.

Il corso è l’occasione per chi già opera nel settore per approfondire le proprie conoscenze e capacità professionali e per le giovani di crearsi un’opportunità di lavoro acquisendo una professionalità in un settore, quello dell’onicotecnica in forte espansione.

Queste le ragazze che brillantemente frequentato il corso: Anna Maria Distante e Noemi Della Pina per il percorso di decoro “ Nail Art”. Per il percorso di 120 ore di “ struttura” hanno partecipato Marta Calvanese , Stefania Iori, Sofia Gerali, Marianna Iannone, Giorgia Lombardi e Tatiana Vaccarone.

Nella foto: le partecipanti al corso al momento della consegna degli attestati