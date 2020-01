Economia



Trasporto pubblico sempre più nel caos: mezzi rotti e corse saltate

martedì, 21 gennaio 2020, 20:49

di vinicia tesconi

Dieci treni macchina fermati ieri, otto oggi. Cioè dieci mezzi fermati ieri e otto fermati oggi: considerando che ogni mezzo ha una media di due corse all’ora, significa, ci hanno spiegato da Cub Trasporti, venti e sedici corse all’ora saltate su tutto il territorio di Massa e Carrara in due giorni. Cioè una quantità di disagi enorme per l’utenza locale. C’è rabbia e preoccupazione tra i membri di Cub Trasporti per una situazione di stallo nel cambio del gestore del trasporto pubblico che aggrava ogni giorno le condizioni pubblico. Sempre da Cub arriva anche la notizia che l’azienda Ctt Nord, che ha ora in carico il servizio, non avrebbe confermato l’arrivo di nuovo mezzi. Una situazione, quella del parco autobus, che è disastrosa sul territorio apuano dove quasi nessun autobus è in condizioni giuste per viaggiare. Oltre ai molti problemi tecnici a carico dei mezzi, come la mancanza di riscaldamento o l’assenza dei parasole per gli autisti, sembrerebbe, secondo Cub, che tanti bus non sarebbero dotati di tutti i permessi necessari per la circolazione e che anche questo concorrerebbe a farli restare fermi al deposito di Massa. Insomma un quadro sempre più sconfortante nel quale l’utilizzo dei mezzi pubblici per gli utenti diventa un’odissea quotidiana di ritardi, di persone rimaste a piedi in posti sperduti, di corse annullate senza alcun preavviso e di viaggi in condizioni molto approssimative. Una condizione che secondo Cub, dovrebbe richiamare l’attenzione dei sindaci locali in quanto responsabili della salute pubblica e dovrebbe farli scendere in piazza con i cittadini per esigere dall’azienda un servizio più adeguato agli standard di comfort e sicurezza.

