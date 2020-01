Economia



Uil Fpl: "Regolamento prestazioni a pagamento polizia municipale, la giunta scavalca ancora i sindacati"

giovedì, 9 gennaio 2020, 14:36

Il nuovo regolamento approvato dalla giunta del Comune di Massa che disciplina le 'prestazioni a pagamento del personale di polizia municipale a favore di iniziative di carattere privato, incidenti sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione' ha fatto saltare i nervi a tanti lavoratori e, soprattutto, ai sindacati.

All'interno del Regolamento, infatti, si vanno a definire delle tariffe che devono pagare cittadini e associazioni a palazzo civico per organizzare eventi su strade e piazze che prevedano la presenza di vigili urbani a presidiare la situazione. Non solo. Oltre alle tariffe, il regolamento specifica anche che gli agenti di polizia municipale possono essere utilizzati fuori dall'orario di servizio, quindi in una sorta di straordinario, e determinando fasce orarie che solitamente non sono comprese nel contratto ordinario.

"E' il classico esempio della goccia che fa traboccare il vaso – incalza il segretario della Uil Fpl Massa Carrara, Claudio Salvadori -. Nonostante i ripetuti appelli e le tante promesse, ci troviamo di nuovo a commentare l'ennesima fuga in avanti dell'amministrazione guidata dal sindaco Francesco Persiani: la giunta stabilisce regole, prepara documenti che incidono sul lavoro del personale dipendente in totale autonomia senza prima avviare la fase di concertazione preventiva che, invece, è prevista e obbligatoria da Contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali: ogni modifica che va a toccare gli orari e a incidere sull'organizzazione stessa del lavoro, deve essere comunicata prima per il corretto esercizio delle relazioni sindacali, per permettere una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare così da esprimere osservazioni e proposte. E invece la giunta di Massa continua a disattendere questo aspetto. L'approvazione di questo regolamento è sintomatico del modo di procedere: approvato senza informazione ai sindacati, il 23 dicembre, in pieno clima natalizio".

Documento che contiene inoltre molti aspetti da rivedere: "I lavoratori, assieme ai delegati, hanno rilevato già diverse cose che non tornano – prosegue Salvadori -, previsioni che risultano dannose nei confronti di tutta l'organizzazione del servizio. Tant'è vero che i delegati hanno già mandato una richiesta di incontro ai capigruppo in consiglio comunale. Come segreterie di categoria, Cgil, Cisl e Uil, siamo già d'accordo per fare un'assemblea unitaria con i lavoratori e confrontarci su tutto ciò che non va in questo regolamento e nel Comune di Massa". La situazione è esplosiva sotto molti punti di vista per il segretario della Uil Fpl: "Ci sono diversi aspetti dell'organizzazione degli orari degli uffici comunali, non solo della polizia municipale, che non tornano. Il malcontento aumenta sempre di più e queste decisioni unilaterali, senza informare i lavoratori e i loro rappresentanti, sta creando un clima interno pessimo. Un comportamento che infastidisce e danneggia le relazioni sindacali e noi, come Uil, non verremo mai meno al nostro ruolo di rappresentante dei lavoratori nonostante l'amministrazione continui a mettere in campo un comportamento decisamente discutibile".