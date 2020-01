Economia



'Vergognoso teatrino tra politica e gestore dei trasporti pubblici': la denuncia di Cub

giovedì, 23 gennaio 2020, 00:01

Inutile elencare ancora la serie infinita di disagi, anomalie, gravi mancanze che ogni giorno vengono patite dagli utenti del trasporto pubblico dell’alta Toscana affidato a Ctt Nord: ogni giorno le cronache sono piene di notizie di disservizi sempre più seri. Su questo ormai continuo grido di allarme si è levata la voce di Cub Trasporti che ha voluto ricordare quanto sia, ora più che mai, urgente, che la regione firmi il contratto con Autolinee toscane e tolga la gestione dei bus di linea a Ctt.

“ Ogni ritardo è un danno per gli utenti: soldi pubblici bruciati. Cub non si presta a nessun giochetto politico per le elezioni imminenti dove va in scena ennesimo teatrino . “ La richiesta di Cub è rivolta direttamente al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e all’ assessore Vincenzo Ceccarelli per ricordare loro che la gara si è conclusa con assegnazione legittima e definitiva con la sentenza del Consiglio di Stato e che ogni giorno di ritardo rispetto alla firma crea immensi disagi per lavoratori e utenti. Cub ha rivolto un appello anche ai sindaci dell’area vasta Nord Toscana affinchè si facciano portavoce delle infinite lamentele dei propri cittadini per un servizio in condizioni disastrose. “ Non è accettabile la gente debba rinunciare a una visita medica – hanno detto da Cub -on è possibile che chi cerca lavoro non abbia il bus disponibile , chi deve andare a lavorare è costretto a chiamare il proprio datore di lavoro per dirgli che non potrà arrivare al lavoro perché il bus non è passato. Alla fine chi paga questi disagi sono per primi gli autisti devono dare giustificazioni ad utenti infuriati. E rimarchiamo la vergogna delle discriminazioni verso i disabili a causa di pedane non funzionati, disabili che hanno scritto anche alla azienda e le risposte sono sempre le stesse. La politica deve dare priorità ai cittadini , e deve scegliere come priorità la mobilità pubblica. I cittadini e chi lavora nei trasporti vuole siano ricercate soluzioni ai problemi. Il trasporto pubblico è un servizio che appartiene alla comunità dei cittadini e che, dunque, alla comunità non può essere sottratto né il godimento, nè la possibilità di partecipare al loro governo e alla loro gestione.”

V. T.