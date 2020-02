A Seatec Compotec 2020 incontri B2B fra cantieri italiani ed europei

Altri articoli in Economia

lunedì, 3 febbraio 2020, 22:08

Quasi 200 i camper in esposizione, 11.000 i visitatori, ottima partecipazione agli eventi outdoor organizzati in concomitanza, 210 equipaggi per il raduno del Toscana Camper Club e piena soddisfazione per le aziende partecipanti

lunedì, 3 febbraio 2020, 11:37

Troppe le sanzioni contro aziende e commercianti: per fornire un aiuto concreto ai titolari di attività commerciali volto ad evitare di incorrere in continue e pesanti multe che possono mettere in ginocchio un’azienda in un’epoca già economicamente non felice, Confimpresa ha messo a punto un nuovo progetto

lunedì, 3 febbraio 2020, 10:37

Il segretario della Uilm area nord Toscana, Giacomo Saisi, analizza le statistiche Inail per Lucca e Massa Carrara: "Il 5 febbraio faremo un incontro con gli studenti all'istituto Fermi di Lucca"

lunedì, 3 febbraio 2020, 08:43

Martedì 4 febbraio, dalle ore 09,15 in poi, presso la sede provinciale di Confartigianato, Via Frassina 65 Carrara, è programmato un seminario in diretta streaming dalla nostra sede nazionale per trattare le principali disposizioni, in materia fiscale, contenute nella manovra di Bilancio 2020, legge n. 160 del 2019 e Decreto Legge n.

domenica, 2 febbraio 2020, 23:38

L'annuncio del presidente Cimino a "Vita all'aria aperta": «Soluzioni immediate per favorire la cultura del riciclo»

domenica, 2 febbraio 2020, 19:43

Terzo e ultimo giorno per la manifestazione "Vita all'Aria Aperta" con ottimi livelli di soddisfazione per tutte le aree della fiera, inclusa TOUR.it, che in virtù dell'accordo raggiunto dagli organizzatori con Assocamp Toscana, si è riproposta in forze con 10.000 mq. espositivi di camper e caravan