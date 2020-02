Andare in pensione con "Opzione Donna"

Altri articoli in Economia

martedì, 11 febbraio 2020, 12:18

Soddisfazione di Confartigianato Imprese Massa Carrara per il riconoscimento ottenuto dal Bar Giotto di Paolo Giacomelli in Via Verdi in Carrara

lunedì, 10 febbraio 2020, 16:49

La Adoc Alta Toscana protagonista a Foggia nell'ambito della tre giorni organizzata dal nazionale dell'associazione di difesa e orientamento consumatori, "Allora, legale! Liberi dal caporalato".

lunedì, 10 febbraio 2020, 15:47

Ieri l'ultima sessione dei corsi gratuiti organizzati dall'associazione di categoria. Consegnati gli attestati a 184 studenti. Mascardi: "Ora ampliamo agli altri istituti e ai disoccupati tramite i Centri per l'impiego"

lunedì, 10 febbraio 2020, 15:08

L'Ufficio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Imprese Massa Carrara rende noto che con il Decreto Milleproroghe 2020 sono state introdotte importanti modifiche al DPR 462/01 in materia di messa a terra degli impianti e verifiche periodiche

sabato, 8 febbraio 2020, 13:58

L'iniziativa promossa da Cna si è tenuta alla Camera di Commercio a Carrara. I parlamentari locali già al lavoro per assecondare richieste categorie

sabato, 8 febbraio 2020, 09:46

Sono stati proclamati i vincitori dei prestigiosi premi istituiti da IMM_CarraraFiere MYDA, (Millennium Yacht Design Award, 17°edizione) dedicato a designer professionisti ed esordienti del design navale e nautico