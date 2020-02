Economia



Assemblea Termoidraulici alla sede provinciale di Confartigianato

martedì, 25 febbraio 2020, 13:46

Termoidraulici in assemblea alla Confartigianato, venerdì 28 febbraio dalle 17,00, per fare il punto sulla situazione del comparto e affrontare alcune tematiche: in particolare sarà monitorata la situazione in merito alla Direttiva Europea, che a breve dovrà essere recepita dall’Italia e che prevede l’obbligo dei controlli solo per gli impianti superiori ai 70KW. Questa direttiva se approvata in toto, rappresenterebbe un grosso problema per la categoria in quanto sarebbero esclusi dell’obbligatorietà dei controlli la stragrande maggioranza degli impianti che riguardano le nostre imprese. Su questo tema la Confartigianato si sta adoperando a tutti i livelli, con una forte azione sindacale, per tutelare le imprese del settore.

Inoltre si informeranno gli imprenditori che con il mese di marzo la Regione Toscana, accogliendo le ripetute sollecitazioni della Confartigianato, ha deliberato di avviare una campagna informativa sugli aspetti legati alla sicurezza degli impianti termici negli edifici e della necessità dei relativi controlli. La capillare campagna informativa rivolta ai cittadini avverrà tramite quotidiani, internet, televisioni locali e ogni altro mezzo utile alla sensibilizzazione dei cittadini e delle amministrazioni pubbliche. Riteniamo che l’iniziativa, che parte da un ente pubblico come la Regione Toscana rappresenti una grande opportunità per far comprendere finalmente agli utenti che i controlli non sono una gabella ma uno strumento necessario per garantire la sicurezza.