Economia



Beni estimati, polemica aspra tra Nicolai e Lucchetti

lunedì, 17 febbraio 2020, 19:56

Le affermazioni di Erich Lucchetti, ex presidente della Fondazione Marmo, sui beni estimati più che aiutare a dirimere la spinosa e secolare vicenda della natura privata di alcune cave hanno invece alimentato nuove polemiche.

In particolar modo la frase: “I beni estimati sono stati regolarmente acquistati con atti notarili e addirittura nell’ambito di procedure esecutive e fallimentari gestite dalla Magistratura” usata da Lucchetti per convalidare il fatto che i beni estimati siano da considerarsi proprietà private ha suscitato una severa replica da Florida Nicolai, membro del Grig: “Vorrei far osservare al dottor Lucchetti che la sentenza della Corte Costituzionale 228/2016, nel momento in cui definisce l’illegittimità costituzionale dell’articolo 32 della legge regionale 35/2015 in merito alla definizione della natura giuridica dei beni estimati, afferma contestualmente che “la potestà interpretativa autentica spetta a chi è titolare della funzione legislativa e cioè la legge dello Stato” e, dunque, attribuisce allo Stato la potestà di deliberare nel merito e, dunque, anche di poter deliberare la natura pubblica dei beni estimati. L’invocare gli atti notarili di vendita come conferma della proprietà delle cave solleva molte perplessità. La Magistratura non garantisce la proprietà perché si sarà espressa sul fallimento recependo atti forniti dai notai. Ma gli atti notarili non sempre sono legittimi: per questo porto come esempio l’atto di fusione per incorporazione di Omya spa con cave Tecchione srl e SAIMI spa. Dei 15 “beni stimati” di cave Tecchione non si fornisce mai la dimensione e la mancanza di queste informazioni fondamentali inficiano la regolarità dell’atto stesso. Anche nei casi del foglio 21, mappale 35 e 46 e del foglio 13 mappale 60 non vengono specificate le misure del bene estimato in questione. Prima di rivendicare la proprietà di un bene estimato è d’obbligo verificarne nel catasto di Maria Beatrice la sua qualifica. Solo quelli presenti in quel catasto sono beni estimati. Solo quando sarà fatta questa prima ricognizione, si potrà cominciare a ragionare sulla natura pubblica o privata dei beni estimati.”. La Nicolai ha quindi sollecitato l’amministrazione comunale di Carrara ad attivarsi per stabilire la dimensione dei beni estimati nel 1823 come tappa iniziale, sicuramente non complessa.

Vi. Te.