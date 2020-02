Economia



Confartigianato per il sociale: dalla persona alla comunità

martedì, 25 febbraio 2020, 13:48

Continuano gli incontri in casa Confartigianato. Presso la sede dell’Associazione di via Frassina 65 in Carrara, Giovedì 27 Febbraio 2020, dalle ore 18,00, sarà nostro ospite, intervistato da Attilio Papini, Pierangelo Tozzi, Presidente della Consulta provinciale per le disabilità. Oggetto dell’incontro sarà la disamina delle problematiche legate al mondo delle persone con disabilità. Durante l’incontro, che come sempre sarà trasmesso in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook, saranno raccolte anche le testimonianze di alcuni degli intervenuti.