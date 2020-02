Economia



Confartigianato: seminario gratuito sulla manovra di bilancio 2020

lunedì, 3 febbraio 2020, 08:43

Martedì 4 febbraio, dalle ore 09,15 in poi, presso la sede provinciale di Confartigianato, Via Frassina 65 Carrara, è programmato un seminario in diretta streaming dalla nostra sede nazionale per trattare le principali disposizioni, in materia fiscale, contenute nella manovra di Bilancio 2020, legge n. 160 del 2019 e Decreto Legge n. 124 del 2019.

Tra le norme, che interessano direttamente le imprese, meritano particolare evidenza la modifica al regime forfetario per i contribuenti minimi, l’introduzione dei controlli in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, le modifiche al sistema della compensazione dei crediti tributari, la proroga di alcuni bonus relativi alla casa (riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, acquisto mobili e bonus verde), l’introduzione del credito d’imposta per quanto concerne i beni che in precedenza fruivano del super e iper ammortamento, la riproposizione dell’ACE e la contestuale abrogazione della tassazione agevolata sugli utili, l’estromissione dei beni di impresa.

Relatore Dott. Giovanni Valcarenghi - ragioniere commercialista e pubblicista.

La partecipazione al seminario è gratuita, gli interessati possono prenotare la partecipazione telefonando allo 0585/1980393 o inviare una e-mail a sedeprovinciale@confartigianato.ms.it