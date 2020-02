Economia



Convenzione Siae-Confartigianato

martedì, 18 febbraio 2020, 12:19

Sono attive anche per il 2020, ed a condizioni economiche invariate, le Convenzioni CONFARTIGIANATO-Siae (Società Italiana degli Autori ed Editori) attraverso le quali le imprese associate Confartigianato che utilizzano nei propri locali, dove si svolge l’attività (aperti al pubblico e non), apparati (radio, lettori, cd, televisori, etc) di riproduzione di musica e video tutelati dal diritto d’autore, possono usufruire di riduzioni percentuali applicate ai compensi Siae pari al 25% per la “Musica d’ambiente” (40% per gli apparecchi installati su automezzi pubblici) ed al 10% per i “Trattenimenti musicali senza ballo”, questi ultimi si riferiscono a pubblici esercizi e locali aperti al pubblico che effettuano abitualmente intrattenimenti e nei quali la musica è un elemento accessorio indispensabile per l’attività principale dell’esercizio. Ai fini dell’applicazione delle riduzioni sopra indicate da parte delle Sedi e Filiali Siae in favore degli associati, è necessario che in sede di abbonamento annuale (o di comunicazione contestuale conteggio dei diritti per i concertini) le imprese consegnino all’ufficio SIAE l’apposito attestato che (lettera su carta intestata dell’Associazione comprovante la situazione associativa). Si ricorda che il termine per il rinnovo degli abbonamenti, e quindi per il versamento dei compensi usufruendo delle riduzioni, è fissato al 29 febbraio 2020. Per maggiori informazioni: sedeprovinciale@confartigianato.ms.it TEL. 0585-1980393