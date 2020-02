Coronavirus, prevista l’entrata in servizio di 100 infermieri in più

Altri articoli in Economia

giovedì, 27 febbraio 2020, 23:06

Una seconda nave e un nuovo porto tra le principali novità del 2020 del Gruppo Grendi: “Nel 2019 abbiamo registrato il tutto esaurito sulla rotta Marina di Carrara-Cagliari su cui dal 2016 gestiamo tre partenze settimanali. E’ una vera e propria autostrada del mare"

giovedì, 27 febbraio 2020, 11:11

Disdette, ritardi e blocco delle forniture per le aziende apuo-lunigianesi. Il lodigiano e l'area finita in quarantena della Lombardia sono hub molto importanti anche per le aziende della provincia di Massa Carrara

giovedì, 27 febbraio 2020, 10:02

La direzione della Confartigianato apuana analizza così gli ultimi sviluppi che riguardano la diffusione del Coronavirus e, in particolare, le misure adottate dalle istituzioni a tutti i livelli per cercare di contenerlo

mercoledì, 26 febbraio 2020, 20:52

Si è riunito oggi alla Spezia, presso la sede di via del Molo dell’Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure Orientale l’Organismo di Partenariato della risorsa mare

martedì, 25 febbraio 2020, 13:48

Continuano gli incontri in casa Confartigianato. Presso la sede dell’Associazione di via Frassina 65 in Carrara, Giovedì 27 Febbraio 2020, dalle ore 18,00, sarà nostro ospite, intervistato da Attilio Papini, Pierangelo Tozzi, Presidente della Consulta provinciale per le disabilità

martedì, 25 febbraio 2020, 13:46

Termoidraulici in assemblea alla Confartigianato, venerdì 28 febbraio dalle 17,00, per fare il punto sulla situazione del comparto e affrontare alcune tematiche: in particolare sarà monitorata la situazione in merito alla Direttiva Europea, che a breve dovrà essere recepita dall’Italia e che prevede l’obbligo dei controlli solo per gli impianti superiori...