I parchi protagonisti a Carrara Fiere

martedì, 4 febbraio 2020, 10:51

Il segretario della Uilm area nord Toscana, Giacomo Saisi, analizza le statistiche Inail per Lucca e Massa Carrara: "Aumentano gli infortuni durante gli spostamenti"

lunedì, 3 febbraio 2020, 22:26

Al via il 5 febbraio l'hub tecnico toscano, quest'anno arricchito da momenti di ulteriore specializzazione e tante nuove opportunità per i giovani professionisti del settore

lunedì, 3 febbraio 2020, 22:08

Quasi 200 i camper in esposizione, 11.000 i visitatori, ottima partecipazione agli eventi outdoor organizzati in concomitanza, 210 equipaggi per il raduno del Toscana Camper Club e piena soddisfazione per le aziende partecipanti

lunedì, 3 febbraio 2020, 11:37

Troppe le sanzioni contro aziende e commercianti: per fornire un aiuto concreto ai titolari di attività commerciali volto ad evitare di incorrere in continue e pesanti multe che possono mettere in ginocchio un’azienda in un’epoca già economicamente non felice, Confimpresa ha messo a punto un nuovo progetto

lunedì, 3 febbraio 2020, 10:37

Il segretario della Uilm area nord Toscana, Giacomo Saisi, analizza le statistiche Inail per Lucca e Massa Carrara: "Il 5 febbraio faremo un incontro con gli studenti all'istituto Fermi di Lucca"

lunedì, 3 febbraio 2020, 08:43

Martedì 4 febbraio, dalle ore 09,15 in poi, presso la sede provinciale di Confartigianato, Via Frassina 65 Carrara, è programmato un seminario in diretta streaming dalla nostra sede nazionale per trattare le principali disposizioni, in materia fiscale, contenute nella manovra di Bilancio 2020, legge n. 160 del 2019 e Decreto Legge n.