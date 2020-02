Economia



Il gruppo amministratori di condominio di Confartigianato cerca termoidraulici, edili, elettricisti, imprese di pulizia e giardinieri

venerdì, 14 febbraio 2020, 11:38

In un momento di difficoltà economica per le imprese del nostro territorio è estremamente necessario individuare iniziative volte a favorire l’incontro tra domanda e offerta in modo da favorire la ripresa del tessuto produttivo economico. Alla luce di questo stato di cose Il “Gruppo Amministratori di Condominio” aderenti a Confartigianato Imprese Massa Carrara, rispondendo alle richieste dei propri amministrati intende avviare una serie di collaborazioni con artigiani e imprenditori termoidraulici, elettricisti, edili, imprese di pulizia e giardinieri. Lo scopo dell’iniziativa, come detto, è quello di favorire l’incontro tra domanda e offerta all’interno del sistema Confartigianato consentendo da una parte, agli amministratori di condominio di avere referenti professionali in tutti i settori che investono gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili, dall’altra, alle imprese dei comparti sopra individuati importanti occasioni di lavoro.

Attraverso l’Ufficio Categorie di Confartigianato gli imprenditori interessati a istituire un rapporto di collaborazione e di lavoro potranno essere messi in contatto con gli amministratori di condominio tramite un calendario di incontri, presso la sede dell’Associazione, nei quali saranno verificati tutti gli aspetti per creare una proficua collaborazione.

Gli interessati possono contattare la sede della Confartigianato Imprese Massa Carrara in Via Frassina 65, Carrara, tel. 0595/1980393 e-mail: l.franchi@confartigianato.ms.it